۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

پلیس:انبار احتکار ارزاق عمومی ۴۵ میلیاردی در بهارستان کشف شد

بهارستان- فرمانده انتظامی بهارستان از کشف انبار احتکار ارزاق عمومی به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در بهارستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید عسکری نیا، ظهر چهارشنبه، از کشف انبار احتکار ارزاق عمومی به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در بهارستان و دستگیری یک نفر در این رابطه خبرداد.

فرمانده انتظامی بهارستان، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر احتکار و نگهداری مقادیر قابل توجهی ارزاق عمومی در منطقه گلستان بهارستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام بررسی‌های دقیق، انبار محل نگهداری این اقلام را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی در بازرسی از آن، مقادیر زیادی فرآورده‌های گوشتی شامل ۴ هزار کیلوگرم سوسیس و کالباس، ۲ هزار کیلوگرم نخود، ۳ هزار کیلوگرم برنج و ۳ هزار کیلوگرم پنیر پیتزا کشف کردند.

عسکری نیا همچنین گفت: ارزش اقلام مکشوفه توسط کارشناسان حدود ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است. متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد تا مراحل قانونی پیگیری شود.

