عامل درگیری و قدرت نمایی در نسیم شهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید عسکری‌نیا، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی درباره درگیری و اخلال آرامش در نسیم شهر، این پرونده در اولویت کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی موفق به شناسایی متهم شدند و در عملیاتی غافلگیرانه، وی را در یکی از محلات بهارستان بازداشت کردند.

این مقام انتظامی با تأکید بر خط قرمز بودن امنیت شهروندان، خاطرنشان کرد: پلیس با افراد مختل کننده نظعم عمومی مماشات نخواهد کرد.

براساس این گزارش، متهم در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب نزاع اعتراف کرده و پرونده وی برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است.