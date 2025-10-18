سوانح رانندگی در بوکان ۴ فوتی برجا گذاشت؛ فوت دانش آموز ۱۶ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول معروفی در این زمینه افزود: امروز شنبه با اعلام حادثه برخورد دو دستگاه خودرو در محور بوکان - میاندوآب و حبس شدن سرنشینان بلافاصله دو تیم از امدادگران و ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه برخورد شدید بین دو دستگاه خودروی سمند بوده که متأسفانه راننده هر دو خودرو در دم جان باختند وآتش نشانان پس از آزاد سازی، جنازه‌ها را به بیمارستان شهید قلی پور بوکان منتقل کردند.

معروفی اظهار کرد: در حادثه دیگر نیز صبح امروز تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با یک دانش‌آموز ۱۶ ساله در بلوار کردستان بوکان بود که در اثر این سانحه فرد دانش‌آموز فوت کرده است.

وی اضافه کرد: حادثه مرگبار رانندگی دیگر در بوکان تصادف یک دستگاه خودرو سایپا با عابر پیاده نزدیک فلکه علی آباد بود که جان یک مرد ۶۰ ساله را گرفت.