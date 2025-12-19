  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۶

دانش‌آموز بوکانی بر اثر خفگی ناشی از گیر کردن غذا در مدرسه جان باخت

ارومیه - فرماندار بوکان اعلام کرد: یک دانش‌آموز پسر در یکی از مدارس روستایی این شهرستان بر اثر خفگی ناشی از گیر کردن مواد غذایی در گلو جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خشایار صنعتی در این زمینه اظهار کرد: این حادثه روز چهارشنبه هنگام بازی دانش‌آموز در حیاط مدرسه رخ داد و وی با علائم خفگی به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شد.

وی افزود: بیمار پس از احیا در بیمارستان بوکان، برای ادامه مراقبت‌های درمانی و مداوا به مراکز درمانی در ارومیه اعزام شد اما متأسفانه با وجود تلاش‌های کادر درمانی، جان خود را از دست داد.

فرماندار بوکان با تسلیت به خانواده و هم‌کلاسی‌های دانش‌آموز، از والدین و مسئولان مدارس خواست هنگام تغذیه، نکات ایمنی لازم را به دانش‌آموزان یادآوری کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

    IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      علت ان است که اجازه نمیدهند کودکان در پشت میز و نشسته تغذیه خود را بخورند همه را از کلاس به بیرون میفرستند در اصل مدر و ناظم در این موارد مقصر هستندکه کودک مجبور میشود ایستاده عذا بخورد
    ندا IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      کمکهای اولیه را آموزش بدهید به معلمان با مانور هایی این دانش آموز را میشد نجات داد و راه هوایی او را باز کرد واقعا مایه تأسف است این حوادث

