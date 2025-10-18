وقوع ۱۴ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۴ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امدادگران طی یک هفته گذشته به ۱۴ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان رسیدگی کردند، ابراز داشت: این حوادث مصدومیت ۳۸ نفر را در پی داشته است.

وی افزود: از بین حوادث فوق چهار مورد واژگونی، پنج مورد برخورد سواری‌ها با یکدیگر، دو مورد انحراف خودرو، دو مورد برخورد سواری با تپه و یک مورد سقوط خودرو از پل امداد رسانی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه طی حوادث فوق چهار نفر جان باختند، ابراز داشت: تصادف تیبا و نیسان کیلومتر ۱۳ محور فولاد محله-کیاسر دو کشته و دو مجروح بر جای گذاشته است.

درخشان با بیان اینکه برخورد خودروی پراید با عابر پیاده و تصادف خودروی جک با موتورسیکلت هر دو حادثه در محور شاهرود- دامغان رخ داده است، تصریح کرد: در هر کدام این حوادث یک نفر جان باخته است.

وی افزود: واژگونی پراید کیلومتر ۴۵ محور دامغان به شاهرود و تصادف پراید و کامیون کیلومتر ۶۶ محور سرخه-آرادان و انحراف از جاده ال نود کیلومتر ۷۲ محور سرخه-آرادان هر کدام پنج مصدوم داشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: به چهار مصدوم برخورد با تپه ال نود در کیلومتر ۲۰ محور دامغان به کیاسر امداد رسانی لازم شده است.

درخشان تصریح کرد: برخورد با تپه کوئیک کیلومتر ۱۰ محور دامغان-شاهرود و واژگونی پاترول کیلومتر ۱۲ محور دامغان- کیاسر هر کدام سه مصدوم داشته است.

وی از تصادف کامیون کمپرسی و پراید و واژگونی کامیون کیلومتر ۷۷ محور فیروزکوه به سمنان خبر داد و افزود: سه مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه واژگونی نیسان در محور آرادان به سرخه دو مصدوم داشت، ادامه داد: سقوط از پل تویوتا کورولا محور آرادان به سرخه، انحراف از جاده پژو ۲۰۶ محور آرادان به سرخه و واژگونی پراید کیلومتر ۱۲ محور گرمسار به آرادان هر کدام یک مصدوم داشته است.