۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

وقوع ۱۴ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۴ نفر جان باختند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از وقوع ۱۴ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در استان خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث چهار نفر جان باختند.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امدادگران طی یک هفته گذشته به ۱۴ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان رسیدگی کردند، ابراز داشت: این حوادث مصدومیت ۳۸ نفر را در پی داشته است.

وی افزود: از بین حوادث فوق چهار مورد واژگونی، پنج مورد برخورد سواری‌ها با یکدیگر، دو مورد انحراف خودرو، دو مورد برخورد سواری با تپه و یک مورد سقوط خودرو از پل امداد رسانی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه طی حوادث فوق چهار نفر جان باختند، ابراز داشت: تصادف تیبا و نیسان کیلومتر ۱۳ محور فولاد محله-کیاسر دو کشته و دو مجروح بر جای گذاشته است.

درخشان با بیان اینکه برخورد خودروی پراید با عابر پیاده و تصادف خودروی جک با موتورسیکلت هر دو حادثه در محور شاهرود- دامغان رخ داده است، تصریح کرد: در هر کدام این حوادث یک نفر جان باخته است.

وی افزود: واژگونی پراید کیلومتر ۴۵ محور دامغان به شاهرود و تصادف پراید و کامیون کیلومتر ۶۶ محور سرخه-آرادان و انحراف از جاده ال نود کیلومتر ۷۲ محور سرخه-آرادان هر کدام پنج مصدوم داشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: به چهار مصدوم برخورد با تپه ال نود در کیلومتر ۲۰ محور دامغان به کیاسر امداد رسانی لازم شده است.

درخشان تصریح کرد: برخورد با تپه کوئیک کیلومتر ۱۰ محور دامغان-شاهرود و واژگونی پاترول کیلومتر ۱۲ محور دامغان- کیاسر هر کدام سه مصدوم داشته است.

وی از تصادف کامیون کمپرسی و پراید و واژگونی کامیون کیلومتر ۷۷ محور فیروزکوه به سمنان خبر داد و افزود: سه مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه واژگونی نیسان در محور آرادان به سرخه دو مصدوم داشت، ادامه داد: سقوط از پل تویوتا کورولا محور آرادان به سرخه، انحراف از جاده پژو ۲۰۶ محور آرادان به سرخه و واژگونی پراید کیلومتر ۱۲ محور گرمسار به آرادان هر کدام یک مصدوم داشته است.

