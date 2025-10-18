وقوع تصادف در محور رودبنه - چاف یک کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری عصر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: بعدازظهر امروز یک دستگاه خودروی سمند از مسیر خود منحرف و پس از واژگونی به سمت چپ، در باند مقابل متوقف شد.

وی افزود: در این حادثه راننده ۳۵ ساله سمند به دلیل شدت جراحت وارده در دم جان خود را از دست داد و خودروی مذکور سرنشین دیگری نداشت.

رئیس پلیس راه استان علت وقوع این سانحه را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و در پایان خاطرنشان داشت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به ویژه سرعت مطمئنه در راه‌های دوطرفه و فرعی، می‌تواند از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.