وقوع تصادف در محور رودبنه - چاف یک کشته بر جا گذاشت

رشت- رئیس پلیس راه استان گیلان از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در محور رودبنه به چاف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری عصر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: بعدازظهر امروز یک دستگاه خودروی سمند از مسیر خود منحرف و پس از واژگونی به سمت چپ، در باند مقابل متوقف شد.

وی افزود: در این حادثه راننده ۳۵ ساله سمند به دلیل شدت جراحت وارده در دم جان خود را از دست داد و خودروی مذکور سرنشین دیگری نداشت.

رئیس پلیس راه استان علت وقوع این سانحه را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و در پایان خاطرنشان داشت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به ویژه سرعت مطمئنه در راه‌های دوطرفه و فرعی، می‌تواند از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.

