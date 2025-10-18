۹ طرح آب و فاضلاب در خرمدره اجرا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: برای اجرای این پروژه ها در مجموع اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: بهره برداری از دو حلقه چاه در شهر خرمدره، حفر و تجهیز یک حلقه چاه در مجتمع اردجین و اخذ مجوز یک حلقه چاه در شهر خرمدره از جمله این طرح هاست.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان بیان کرد: با اجرای این طرح ها، تعداد چاه های تامین آب شهر خرمدره به ۱۷ حلقه افزایش می یابد.

وی هدف از اجرای این طرح ها را جبران کاهش ذخیره آب سد کینه ورس و پیشگیری از بروز تنش آبی در ایام گرم سال در شهرستان خرمدره عنوان کرد.

نادرخانی افزود: با بهره برداری از این طرح ها، بیش از ۲۰ هزار نفر در شهرستان خرمدره از خدمات تامین آب شرب پایدار برخوردار می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: به منظور کاهش هدر رفت آب، ۱۰ کیلومتر عملیات اصلاح شبکه در شهر خرمدره و روستاهای سوکهریز، اسلام آباد و خلج با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان اجرا شد.

وی با اشاره به اجرای عملیات توسعه شبکه توزیع آب در بلوار جدیدالاحداث امیرکبیر شهر خرمدره به طول بیش از یک کیلومتر نیز گفت: برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان هزینه شده است.