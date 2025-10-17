به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه در مراسمی که به مناسبت هفتمین جشنواره سیر تیمورلو و رونمایی از گواهینامه ثبت این رویداد در تقویم گردشگری کشور برگزار شد، رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، از صدور مجوز راه‌اندازی شهرک سیر در این منطقه خبر داد.

صدیقی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای تبدیل سیر تیمورلو به یک برند ملی، بر ارزش و اهمیت این دستاورد تأکید کرد.

وی اظهار داشت: این محصول، نتیجه مهارت و هنر مردم عزیز و پرتلاش تیمور است که توانسته‌اند آن را در سطح کشور مطرح کنند.

نماینده مجلس به اخذ مجوز تأسیس شهرک سیر اشاره کرد و گفت: مجوز این شهرک به تازگی صادر شده و کلنگ‌زنی آن قرار بود امروز انجام شود، اما به دلیل عدم آمادگی مدارک، به تعویق افتاد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه، خواستار حمایت قاطع مسئولین، به ویژه دکتر طلایی شد تا شهرک سیر در اسرع وقت آماده بهره‌برداری شود.

رضا صدیقی با قدردانی از تلاش‌های شورای شهر و شهردار محترم تیمورلو، ابراز داشت: ما در خدمت شما هستیم و هر کاری که از دستمان برآید برای پیشرفت شما عزیزان انجام خواهیم داد.

صدیقی بر اهمیت پیگیری مستمر مسائل منطقه و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.