https://mehrnews.com/x39kTS ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳ کد خبر 6626508 استانها لرستان استانها لرستان ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳ گل پرسپولیس به خیبر توسط امید عالیشاه خرمآباد- تصاویری از گل پرسپولیس توسط امید عالیشاه در دقیقه ۸۹ به خیبر را مشاهده می کنید. برچسبها تیم فوتبال خیبر خرمآباد تیم فوتبال پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران
