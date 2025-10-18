  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳

گل پرسپولیس به خیبر توسط امید عالیشاه

گل پرسپولیس به خیبر توسط امید عالیشاه

خرم‌آباد- تصاویری از گل پرسپولیس توسط امید عالیشاه در دقیقه ۸۹ به خیبر را مشاهده می کنید.

دریافت 25 MB
کد خبر 6626508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها