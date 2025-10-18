دفاع تمام قد رحمتی: هاشمیان سرمایه فوتبال است، او را نسوزانیم!

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی شامگاه شنبه در نشست خبری پس از بازی با پرسپولیس گفت: عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان. قبل از اینکه راجع به بازی صحبت کنم، لازم می‌دانم چند نکته را خدمت شما و همه طرفداران و لرتباران عزیز عرض کنم تا در جریان مسائل تیم قرار بگیرند.

حمایت مدیریت در روزهای سخت

وی ادامه داد: در وهله اول از خدای خودم تشکر می‌کنم که باز هم فهمیدم هیچ موقع من را تنها رها نمی‌کند. همچنین باید از آقای دکتر عبدی، مالک باشگاه خیبر، تشکر ویژه‌ای داشته باشم. به دلایل مختلف فکر می‌کنم کمتر مدیری پیدا می‌شود که بعد از سه باخت، این‌چنین کنار تیمش بماند.

رحمتی افزود: آقای دکتر عبدی در هفت تا هشت روز قبل از بازی، هر روز کنار تیم بودند. با حضورشان به بازیکنان روحیه دادند، تمام کم و کاستی‌هایی را که از دید بازیکنان و اعضای تیم وجود داشت برطرف کردند و مثل کوه پشت تیم و کادر فنی ایستادند. این رفتار مدیریتی واقعاً ارزشمند است و ما قدردان آن هستیم.

سرمربی خیبر در ادامه تصریح کرد: در آن سه بازی که نتیجه نگرفتیم، اعتقاد داشتم و دارم که حداقل می‌توانستیم سه امتیاز بگیریم. آقای دکتر عبدی این موضوع را درک کردند و با حمایت کامل در کنار تیم ماندند. ثمره همین حمایت و اتحاد، نتیجه امروز بود که با تلاش همه اعضای تیم به دست آمد.

تقدیر از زحمات عوامل باشگاه

رحمتی در ادامه نشست خبری پس از بازی گفت: تشکر ویژه‌ای دارم از تمام عزیزانی که در پشت صحنه باشگاه خیبر زحمت می‌کشند و تلاش می‌کنند؛ از مسئولان نگهداری زمین کمالوند و استادیوم تختی گرفته تا اعضای تدارکات، پزشک تیم، ماسورها، کادر رسانه‌ای و همه افرادی که خالصانه و مخلصانه برای موفقیت این تیم کار می‌کنند. از همه‌شان صمیمانه سپاسگزارم.

هواداران، سرمایه بزرگ خیبر

سرمربی خیبر ادامه داد: تشکر ویژه‌ای هم دارم از همه هواداران عزیزمان. هم در بازی با مس رفسنجان و هم در بازی امروز، جو فوق‌العاده‌ای در استادیوم داشتیم. از دقیقه یک تا دقیقه نود و چند، هواداران با تمام توان از تیمشان حمایت کردند و نتیجه این حمایت هم گل دقیقه ۹۴ بود که سه امتیاز را برای ما به ارمغان آورد.

رحمتی افزود: جا دارد از آن هوادارانی هم تشکر کنم که نتوانستند وارد استادیوم شوند و بیرون از ورزشگاه ماندند، اما با حضورشان انرژی مثبت زیادی به تیم دادند. من دست همه‌شان را می‌بوسم. انرژی و عشق آن‌ها باعث شد بازیکنان ما با تمام توان بازی کنند و این برد را تقدیم مردم خوب خرم‌آباد و لرتباران عزیز کنیم.

تیم پرسپولیس یک تیم بزرگ و خیلی خوب است

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تیم پرسپولیس یک تیم بزرگ و خیلی خوب است و ما برای آن‌ها برنامه داشتیم و تیم را آنالیز کرده بودیم؛ چه در بحث ضربات ایستگاهی، چه کرنر و پرس‌هایی که تمرین کرده بودیم. امروز توانستیم توپ‌های بازی را بگیریم و بازیکنان ما طبق برنامه عمل کردند.

وی افزود: تیم پرسپولیس واقعاً تیم خوبی است و امروز هم خیلی خوب بازی کرد. پس از گل، ما تحت فشار قرار گرفتیم، اما بازیکنان من سنگ تمام گذاشتند؛ چه آن‌هایی که فیکس بودند، چه بازیکنانی که بازی نکردند یا جزو لیست نبودند، همه یکدل برای کسب سه امتیاز تلاش کردند.

سرمربی خیبر درباره سه بازی گذشته تیمش که با شکست همراه بود، بیان کرد: در همان بازی‌هایی که باختیم هم در کنفرانس‌های بعدی گفته بودم که نگرانی ندارم. این تیم می‌دود، موقعیت ایجاد می‌کند و شاید بدشانسی باعث شد که نتوانیم نتیجه بگیریم، اما همیشه به عملکرد تیم ایمان داشتم.

کنترل بازی و خلق موقعیت‌ها

رحمتی درباره روند بازی امروز گفت: تیم پرسپولیس از همان شروع بازی تحت فشار قرار گرفت و ما توانستیم موقعیت‌های خوبی خلق کنیم. حتی در ابتدای نیمه دوم و در ضدحملات فرصت داشتیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم، اما این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: تبریک می‌گویم به همه بازیکنانم، کادر فنی و طرفداران عزیز خیبر که با حمایت‌شان امروز باعث دلگرمی تیم شدند. بازیکنان امروز واقعاً با تمام توان بازی کردند و شایسته کسب سه امتیاز بودند.

تمجید از هاشمیان و تیم پرسپولیس

رحمتی در بخشی از نشست خبری گفت: ابتدا باید درباره آقای هاشمیان صحبت کنم. برادر بزرگ من واقعاً تیم خیلی خوبی برای پرسپولیس ساخته و بازیکنان بسیار باکیفیتی در اختیار دارد. تیم پرسپولیس امروز هم بسیار خوب بازی کرد و نمایش قابل‌احترامی داشت.

وی افزود: ما می‌دانستیم که پرسپولیس چطور بازی می‌کند. وقتی جلو افتادیم، طبیعی بود که تیم حریف فشار بیاورد و ما عقب‌نشینی کنیم. تمام تمرکزمان روی این بود که در ارسال‌ها بتوانیم ضربات اول را بزنیم. البته دیدید که در یکی از همین ارسال‌ها گل دریافت کردیم، اما بازیکنانم نهایت تمرکز را داشتند.

درخواست برای صبوری و حمایت از مربیان ایرانی

رحمتی با اشاره به شرایط سرمربی پرسپولیس تأکید کرد: راجع به دوست خوبم آقای هاشمیان باید بگویم که ما نباید دنبال این باشیم که سرمایه‌های فوتبال کشور را بسوزانیم. من کاری به اینکه چه کسی ایشان را انتخاب کرده ندارم، اما وقتی سرمربی تیم بزرگی مثل پرسپولیس شده، باید به او زمان بدهند تا بتواند کار کند و نتیجه بگیرد.

هاشمیان، سرمایه‌ای ملی برای فوتبال ایران

سرمربی خیبر خاطرنشان کرد: اینکه قرار باشد مربیانی مثل مهدی رحمتی، وحید هاشمیان یا هر فرد دیگری بعد از سه هفته مورد هجمه قرار بگیرند و کنار گذاشته شوند، اشتباه است. سوال اینجاست که اگر ما برویم، چه کسانی قرار است بیایند و کار کنند؟ آقای هاشمیان جزو سرمایه‌های فوتبال ماست؛ مربی تیم ملی بوده، تجربه دارد، بازیکن تیم ملی بوده و از سرمایه‌های ارزشمند کشور است.

رحمتی با اشاره به سابقه رفاقت خود با سرمربی پرسپولیس گفت: من از زمانی که در نوجوانان و جوانان پاس بازی می‌کردم، آقای هاشمیان در تیم امید بود و از آن موقع تا تیم ملی با ایشان هم‌تیمی بودم. الان هم جز احترام و حس خوب چیزی بین ما نیست. فقط خواهشم این است که این سرمایه‌ها را نسوزانیم و اجازه دهیم کار کنند و به فوتبال کشور خدمت کنند.