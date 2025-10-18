مادر شهیدان جلالی آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجیه خانم مجیده غابشی سعید، مادر شهیدان سرافراز فیصل، ناجی و فرزانه جلالی و همسر جانباز گرانقدر مرحوم حاج کاظم جلالی، پس از سال‌ها تحمل رنج فراق و به دلیل کهولت سن، دار فانی را وداع گفت.

این بانوی ایثارگر که خود نیز در جریان حملات هوایی دشمن بعثی در ۲۱ مهرماه ۱۳۵۹ در منطقه ابوجلال شمالی مجروح شده و به همراه همسرش به درجه جانبازی نائل آمده بود، نمادی از صبر، مقاومت و ایمان در تاریخ دفاع مقدس ایران به‌شمار می‌رفت.

مراسم تشییع و خاکسپاری این مادر شهید امروز با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در شهرستان دشت آزادگان برگزار شد.

فرزندان این بانوی فداکار، فیصل، ناجی و فرزانه جلالی، هر سه در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و نامشان در زمره افتخارآفرینان این سرزمین ثبت شد.