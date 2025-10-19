  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲

مادر شهیدان جلیلی آسمانی شد

اهواز - حاجیه خانم جهان جلیلی، بانویی از تبار ایثار و صبر در مسجد سلیمان چشم از جهان فرو بست.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجیه خانم جهان جلیلی، مادر شهیدان خردسال محمد (۳ ساله) و قمر (۵ ساله) جلیلی و همسر شهید والامقام علی جلیلی، پس از سال‌ها تحمل رنج فراق، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان و همسر شهیدش پیوست.

این بانوی صبور در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۶۵، در جریان بمباران هوایی شهرستان مسجدسلیمان توسط رژیم بعث عراق، شاهد شهادت همسر و دو فرزند خردسالش بود؛ حادثه‌ای که نام خانواده جلیلی را در زمره نمادهای ایثار و مظلومیت دفاع مقدس ثبت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر، روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم شهیدپرور شهرستان مسجد سلیمان برگزار خواهد شد.

