مادر شهیدان جلیلی آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجیه خانم جهان جلیلی، مادر شهیدان خردسال محمد (۳ ساله) و قمر (۵ ساله) جلیلی و همسر شهید والامقام علی جلیلی، پس از سالها تحمل رنج فراق، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان و همسر شهیدش پیوست.
این بانوی صبور در تاریخ ۲۸ دیماه ۱۳۶۵، در جریان بمباران هوایی شهرستان مسجدسلیمان توسط رژیم بعث عراق، شاهد شهادت همسر و دو فرزند خردسالش بود؛ حادثهای که نام خانواده جلیلی را در زمره نمادهای ایثار و مظلومیت دفاع مقدس ثبت کرد.
مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر، روز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مردم شهیدپرور شهرستان مسجد سلیمان برگزار خواهد شد.
