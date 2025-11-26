به گزارش خبرنگار مهر، محمود افتخاری‌فرد پیش از ظهر چهارشنبه در هشتمین کارگروه تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر پنج بازارچه در سطح شهر فعال هستند و دو بازارچه دیگر به دلایل مختلف تعطیل شده‌اند.

وی افزود: بازارچه گلستان به دلیل تعریض خیابان و عقب‌نشینی تخلیه شد و بازارچه‌ای دیگر در کوی علم‌الهدی تغییر کاربری یافته و به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص یافته است.

افتخاری فرد تصریح کرد: بازارچه‌های انتهای جهانگیری، پردیس و پارک ملت با هدف تسهیل دسترسی سریع شهروندان طراحی شده‌اند تا مراجعین بتوانند خرید خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: پیش از این، تمامی بازارچه‌ها در اطراف چهارراه‌ها و میدان‌ها مستقر بودند و این درحالی‌است که اکنون برای اجرای پروژه‌های جدید با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اراک تاکید کرد: تجربه شهر اراک نشان می‌دهد که انتخاب مکان‌های مناسب برای بازارچه‌های شهری، تأثیر قابل‌توجهی بر دسترسی شهروندان و عملکرد بازارچه‌ها دارد.

وی افزود: برآورد اولیه ساخت ۱۰ بازارچه جدید حدود ۳۲ میلیارد تومان بر اساس نرخ دلار ۸۰ هزار تومان انجام شده است.

افتخاری فرد گفت: با بهره‌گیری از سازه سبک و اجرای سریع در صورت تکمیل مراحل اداری، برخی بازارچه‌ها تا ۲۲ بهمن یا ایام نوروز قابل بهره‌برداری خواهند بود.

وی تصریح کرد: اولین بازارچه طراحی شده در خیابان رجایی پشت منازل نفت با پیش‌بینی فضایی یکهزار متر مربعی و سوله طراحی شده است.

افتخاری فرد ادامه داد: بازارچه دیگری در داخل پارک معلم شهرک معلم با مساحت یکهزار متر و امکانات پارک خودرو پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اراک افزود: بازارچه شهر صنعتی نیز با متراژ ۴۰۰ متر مربع در خیابان اطلسی برنامه‌ریزی شده است.

افتخاری فرد افزود: یکی از این بازارچه‌ها در سه طبقه طراحی شده که طبقه سوم به سامانه شهری اختصاص یافته و دو طبقه دیگر در مجموع هزار متر مربع را پوشش می‌دهد.

وی گفت: با توجه به نیاز خانواده‌ها، فضای بازی برای کودکان در بازارچه‌ها پیش‌بینی شده است و بازارچه شهرک فاطمیه با ۷۰۰ متر مربع و بازارچه شهرک معلم با ۱۰۰۰ متر مربع آماده ارائه خدمات هستند.

افتخاری فرد تصریح کرد: سایر بازارچه‌ها در حال ساخت شامل دو سوله ۵۰۰ متر مربعی و ۵ هزار متر مربع پارکینگ در امتیاز کشتارگاه خیابان سیدالشهدا و کمربندی روبروی می‌باشند.

وی بیان کرد: برخی از بازارچه‌ها با مشکل تأمین ارز و استفاده از مستندات دیگران مواجه شده‌اند و این موضوع باعث تأخیر در اجرای پروژه‌ها شده است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری افزود: براساس ماده ۳۸ قانون، توزیع کالاها باید با قیمت مناسب انجام شود و تاکنون ۹۰ درصد کالاها با ۲۰ درصد زیر قیمت بازار تأمین شده است.

وی تأکید کرد: برای اجرای بازارچه‌های جدید، اولویت واگذاری به افراد دارای حداقل پنج سال سابقه تعاونی و تجربه عرضه کالا به مردم در نظر گرفته شده است تا عدالت در توزیع و اجرای مؤثر طرح تضمین شود.