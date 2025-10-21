قسام جسد ۲ اسیر دیگر اسرائیلی را تحویل خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قسام از تحویل اجساد دو اسیر دیگر طی ساعاتی دیگر خبر داد.

گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که در چارچوب توافق طوفان الاقصی، اجساد دو اسیر اسرائیلی را که امروز پیدا شده است، ساعت ۹ شب به وقت غزه تحویل خواهد داد.

از سوی دیگر رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارونت به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد: پیش بینی ها حاکی از آن است که جسد دو اسیر امروز تحویل گرفته می شود.

گفتنی است که حماس طی روزهای گذشته اجساد چند اسیر اسرائیلی را تحویل صلیب سرخ داده است.