۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

سه داور هرمزگانی در لیگ یک کشور قضاوت و نظارت می کنند

بندرعباس ـ سه داور هرمزگانی برای قضاوت و نظارت دیدار پارس جنوبی جم و شهرداری نوشهر در هفته نهم لیگ دسته یک کشور انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب رقابت‌های هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور، دیدار تیم‌های پارس جنوبی جم و شهرداری نوشهر امروز ۲۷ مهرماه ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی جم برگزار می‌شود که داوران هرمزگانی مسئولیت قضاوت و نظارت این مسابقه را بر عهده دارند.

بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، هارون چوپان‌زاده و محمدسعید ساعدی به عنوان کمک‌داور و محمود رئیسی به عنوان نماینده فدراسیون در این دیدار حضور خواهند داشت.

حضور داوران هرمزگانی در این سطح از رقابت‌ها نشان از رشد و جایگاه مطلوب داوری فوتبال استان در عرصه کشوری دارد.

