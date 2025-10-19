سه داور هرمزگانی در لیگ یک کشور قضاوت و نظارت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب رقابت‌های هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور، دیدار تیم‌های پارس جنوبی جم و شهرداری نوشهر امروز ۲۷ مهرماه ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی جم برگزار می‌شود که داوران هرمزگانی مسئولیت قضاوت و نظارت این مسابقه را بر عهده دارند.

بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، هارون چوپان‌زاده و محمدسعید ساعدی به عنوان کمک‌داور و محمود رئیسی به عنوان نماینده فدراسیون در این دیدار حضور خواهند داشت.

حضور داوران هرمزگانی در این سطح از رقابت‌ها نشان از رشد و جایگاه مطلوب داوری فوتبال استان در عرصه کشوری دارد.