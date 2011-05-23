به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، دیدار برگشت مرحله پلی‌آف لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور که روز سه شنبه سوم خرداد برگزار خواهد شد را محسن قهرمانی با کمک‌های علیرضا کهوری و سعید علی نژادیان قضاوت خواهند کرد.

احمد صالحی نیز به عنوان داور چهارم این دیدار تعیین شده است. محمدعلی فروغی به عنوان ناظر داوری و حسین عسگری معاون کمیته داوران نیز ناظر ویژه این دیدار خواهد بود.

دیدار برگشت تیم‌های آلومینیوم هرمزگان و مقاومت سپاسی شیراز در مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور روز سه‌شنبه سوم خردادماه به میزبانی تیم هرمزگانی برگزار می شود.

دیدار رفت دو تیم که هفته گذشته در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد با برتری 2 بر صفر تیم مقاومت سپاسی به پایان رسید.

تیم برتر مجموع دو دیدار رفت و برگشت به رقابت‌های لیگ برتر صعود می کند. پیش از این تیم‌های داماش گیلان و مس سرچشمه به لیگ برتر صعود کردند.