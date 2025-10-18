به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی پیش از ظهر شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار کرد: نرخ بیکاری این استان در سال گذشته به پنج و ۴ دهم درصد رسید و استان را در جایگاه سوم کشور قرار داد.
وی افزود: سازمان زندانها با ثبت ۵۴ مورد اشتغال، ۱۲۰ درصد تعهدات خود را محقق کرده و اتاق اصناف نیز از ۳۵۰ تعهد، ۱۵۶ مورد ثبت کرده که ۴۵ درصد تحقق را نشان میدهد.
احمدی تصریح کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۵۰ مورد از ۸۶ تعهد خود را ثبت کرده است که معادل ۵۸ درصد است.
وی ادامه داد: بررسی روند نرخ بیکاری استان مرکزی طی سالهای ۱۳۹۳ تا سال گذشته نشان میدهد که جایگاه استان در این شاخص با نوساناتی همراه بوده است.
احمدی تاکید کرد: در این میان، در برخی سالها رتبههای اول تا سوم و در سال ۱۴۰۰ رتبه نهم کشور به استان اختصاص یافته بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: با نهایی شدن برنامههای اجرایی، پیشبینی میشود در ماههای آینده شاهد جهش قابل توجهی در ثبت اشتغال باشیم.
وی گفت: برخی دستگاهها همچون صندوق کارآفرینی امید، بدون داشتن تعهد رسمی نیز اقدام به ثبت اشتغال کردهاند که قابل تقدیر است، در حالی که دستگاههایی با تعهد بالا هنوز عملکرد مطلوب نداشتهاند.
احمدی ادامه داد: شهرستان اراک بیشترین و شهرستان فراهان کمترین میزان ثبت اشتغال را داشته است که با هدفگذاری دقیق شهرستانی و دستگاهی، انتظار میرود عقبماندگیها جبران شده و استان به تحقق کامل تعهدات اشتغال برسد.
وی افزود: سهم اشتغال سال جاری استان ۹ هزار و ۳۲۸ فرصت شغلی است که تاکنون ۲ هزار و ۷۲۱ مورد آن معادل ۲۹ درصد تحقق یافته است.
جمعیت شاغلان استان مرکزی در سال گذشته به بیش از ۴۰۸ هزار نفر رسید
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: جمعیت شاغلان استان در سال گذشته بالغ بر ۴۰۸ هزار و ۳۹۶ نفر و جمعیت بیکاران ۲۳ هزار و ۴۸۵ نفر بوده است.
وی افزود: از این میزان ۴۰ درصد یعنی ۹ هزار و ۴۹ نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و ۲۷ درصد شاغلان استان نیز فارغالتحصیل دانشگاهی هستند.
احمدی تصریح کرد: نرخ بیکاری زنان ۱۰ و چهار دهم درصد و نرخ بیکاری مردان ۴ و هشت دهم درصد است که نشاندهنده دو برابر بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان است.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی طی ده سال گذشته روند کاهشی داشته و از ۱۳ و هفت دهم درصد در سال ۱۳۹۳ به ۷ و نیم درصد در سال گذشته رسیده است.
احمدی با اشاره به سهم استان از تسهیلات اعتباری تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری تاکید کرد: از مجموع ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات قرضالحسنه کشور، ۱۲ هزار و ۹۰۳ میلیارد ریال به استان مرکزی اختصاص یافته و توزیع آن در حال انجام است.
