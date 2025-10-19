به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه شنبه در جلسه بررسی مشکلات فراروی پروژه برق فریم گفت: این پروژه با هدف تقویت شبکه انتقال برق و پاسخ به نیازهای رو به رشد بخش تولید و صنعت در منطقه دودانگه تعریف شده و با سرعت مطلوب در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد که بخش عمرانی طرح شامل احداث ساختمان کنترل به مساحت ۲۳۰ مترمربع، اجرای دیوارهای حائل بتنی، فونداسیون تجهیزات، سفتکاری، نازککاری، تأسیسات برقی و مکانیکی، محوطهسازی و راه دسترسی، به طور کامل به اتمام رسیده است.
به گفته نوبخت، نصب پایههای گنتری و استقرار نهایی دکل شماره ۱۶ در روستای افراچال نیز انجام شده و خط انتقال برق اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد.
وی با اشاره به جزئیات اعتباری طرح اعلام کرد: بخش مربوط به خط انتقال با ۱۳۰ میلیارد تومان و قسمت ابنیه و تجهیزات با ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار، مجموعاً با ۲۹۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال اجراست که با همراهی پیمانکاران و پیگیری مستمر دستگاههای اجرایی، در مسیر تکمیل قرار دارد.
فرماندار ساری در ادامه افزود: با بهرهبرداری از این پست برق، شهرک صنعتی دودانگه به شبکه برق پایدار متصل میشود و شرایط لازم برای حضور سرمایهگذاران جدید و توسعه واحدهای تولیدی فراهم خواهد شد. به گفته وی، این پروژه نه تنها در حوزه انرژی، بلکه در افزایش ظرفیت اشتغال، بهبود زیرساختهای اقتصادی و ارتقای شاخصهای توسعهای منطقه نیز نقشآفرین خواهد بود.
نوبخت همچنین از رصد منظم پیشرفت طرح از سال ۱۴۰۱ تاکنون خبر داد و اظهار داشت: این پروژه بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و بدون تردید، بهرهبرداری آن نقطه عطفی در مسیر تأمین پایدار انرژی در منطقه خواهد بود.
