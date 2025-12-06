هشدار هواشناسی کرمانشاه درباره سامانه بارشی قدرتمند گسترده

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، سامانه بارشی نیرومندی از اواخر وقت فردا یکشنبه وارد جو استان می‌شود و تا پایان هفته به‌صورت متناوب فعالیت خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه افزون بر تعدیل دمای هوا، شامل کاهش محسوس دمای روزانه و افزایش نسبی دمای شبانه است و در کنار وزش باد، بارش‌های قابل‌توجهی را برای نقاط مختلف استان به همراه خواهد داشت.

زورآوند با اشاره به بیشینه فعالیت این سامانه در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه گفت: انتظار می‌رود بیشترین حجم بارش‌ها در نواحی شمال‌غرب و غرب استان رخ دهد و این بخش‌ها بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این سامانه قرار گیرند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تأکید کرد: بارش‌ها در برخی ساعات همراه با رعدوبرق و احتمال رگبار پراکنده تگرگ خواهد بود که می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر عمومی، رواناب و در برخی نقاط حتی وقوع سیلاب‌های محلی شود.

وی همچنین از وزش باد نسبتاً شدید در ساعات روز یکشنبه تا صبح دوشنبه به‌ویژه در مناطق مرزی خبر داد و گفت: این شرایط ممکن است به‌طور موقت باعث نفوذ غبار به جو این مناطق و کاهش کیفیت هوا گردد.