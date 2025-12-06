  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۶:۰۶

اجرای طرح خط ویژه حمل و نقل همگانی در تهران از صبح امروز آغاز شد

از صبح امروز فاز اول اجرای طرح خط ویژه حمل و نقل همگانی در تهران در راستای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح خط ویژه حمل‌ونقل همگانی(H.O.V) در بزرگراه شهید چمران از امروز در تهران آغاز شد.

تاکنون فقط اتوبوس‌های تندرو در خط ویژه بزرگراه شهید چمران اجازه تردد داشتند ولی با توجه به مطالعات ترافیکی انجام‌شده و به استناد مصوبه شورای ترافیک تهران، این مسیر با حفظ کیفیت خدمت‌رسانی اتوبوس‌های تندرو و با تغییر ماهیت به خط حمل و نقل همگانی، در دو فاز مورداستفاده وسایل حمل و نقل همگانی قرار گرفت.

از امروز فاز اول، علاوه بر اتوبوس‌های تندرو، ون‌های مسافربری، تاکسی‌های برقی و اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل همگانی در تمام ساعات شبانه‌روز اجازه تردد در خط ویژه بزرگراه شهید چمران را دارند و بزودی در فاز دوم، تردد برای سرویس ادارات که در سامانه شهرزاد ثبت‌نام کرده‌اند، میسر می‌شود.طرح مذکور در بزرگراه شهید چمران، محدوده پل حکیم تا آتی‌ساز در دو جهت شمال به جنوب و جنوب به شمال اجرا شده است.

خط ویژه حمل‌ونقل همگانی بزرگراه شهید چمران در راستای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی سامانه حمل‌ونقل همگانی، بویژه ناوگان برقی و خودروهای پر سرنشین و استفاده بهینه از ظرفیت این بزرگراه تعریف شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

    • حق گو IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      14 10
      پاسخ
      تا زمانیکه وضعیت تردد موتوری ها رو کنترل نکنید هیچ زیر ساخت حمل و نقل درون شهری مخصوصا خطوط اتوبوسرانی که عملا محل جولانگاه موتوری ها شده حل نمیشه و یکی از عوامل اصلی آلوده گی تهران هم از لحاط هوا هم از لحاط ترافیکی و هم از لحاط بصری و صوتی همین موتور سوران بی ضابطه ومشکل آفرین هستند بخدا هر زمان میخوام بیام تو خیابون تمام وجودم از ترس تصادف با این ..... پور میشه
      • ساسان IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        6 14
        عزیزم اخی خب نیا بیرون یا میای اتوبوس و مترو استفاده کن ترافیکم کمتر میشه
      • محسن IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        3 4
        اخه اگر یک روز موتوری ها اعتصاب کنن و از خونه نیان بیرون کل کشور فلج میشه همه دنیا و همه مردم میگن که فرهنگ موتورسواری و دوچرخه سواری باید ترویج داده بشه و همه معتقد هستن که اصلا یک خط ویژه مخصوص موتورسوار ها ابداع کنید و بسازید اونوقت توی اومدی نظر میدی
      • وحید IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        0 0
        موتور سوار نباشه کی وسایل زود برسونه شما که درک نداری منطق حرف نزنی بهتر هستش
    • IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      4 0
      پاسخ
      بسیار کار هوشمندانه ای می باشد. بهتر است در بقیه بزرگراه ها بخصوص بزرگراه امام علی نیز بمورد اجرا گذاشته شود.
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      3 0
      پاسخ
      تاکسی های برقی که vipهستند وبرای مردم عادی نیست شما تاکسی های معمولی را اجازه بدید تردد کنند که مردم عادی به سرکارشون برسن اون عزیزان متمول ترافیک هم براشون زیباست بقیه مردم استرس تاخیر در کار را دارند عزیزان مسئول چقدر شما خوب فکر میکنید البته برای قشر ..
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 13
      پاسخ
      سلام بنده ازپلیس محترم راهورناجا تقاضا دارم این طرح زوج وفرد رو برای همیشه اجرایی بکنن تا ازترافیک تهران کاسته بشود خیلی خیلی ممنون میشم
    • بیژن اسمعیلی IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 1
      پاسخ
      با سلام و عرض ادب معرض میدارد تا زمانیکه دولت تصمیم گیری قاطعی نسبت به برقی نمودن وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل اتخاذ ننماید و برای این منظور بودجه و سوبسید در نظر نگیرید و حمایت قاطعی ننماید این معضل در حد حرف باقی می‌ماند لذا میبایست اولاً موتور سیکلت و دوچرخه برقی در اولویت قرار بگیرد و قیمت باتری اینگونه وسایل با سوبسید در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته و تشویق گردند متاسفانه تاکنون چنین اراده‌ای در دولت های پیشین و جاری دیده نشده است و اینگونه طرحها هم نیز مثمر ثمر نمیباشد .
    • ص ف IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده از اینگونه پروژه‌های برای حل ترافیک استقبال می کنم .. امیدارم برای حل بیشتر ترافیک و استفاده بهتر از این خط‌های ویژه ، اجازه تردد تاکسی‌ها هم از این خط‌های ویژه داده شود
    • جعفر IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      امید است فقط در حل ترافیک باشه نه در فکر جریمه
    • زلفعلی خوش هیکل IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      همان موقع که خطوط بی ار تی با پیشنهاد فرانسویها در تهران اجرا شد من عقیده داشتم با توجه به اینکه این خطوط یک لاین و نیم از خیابانها را می‌گیرد اگر برنامه ریزی کنند که دیگر خودروها هم بصورت هدفمند از آن استفاده کنند کمی از بار ترافیکی اصلی کاسته می‌شود و البته خودم در تمامی خطوط با خودرو شخصی تردد میکردم با هماهنگی با ماموران ناجا چون پلاک معلولین دارم و تازه آقایان بعد این همه سال به نظر من رسیدند البته من بارها به سازمان ترافیک و شهرداری پیام دادم در این خصوص اما کو گوش شنوا
    • رضا IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      طرح زوج و فرد از درب منزل بهترین گزینه است، اگه همین طرح ادامه پیدا کنه عالیه
    • وحید IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کار خوبی
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چرا مثل قدیم خروج خودروهای قدیمی از سطح شهررو اجرایی نمیکنید. فقط ماشین اضافه میشه، خروج اصلا.
    • علی IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      لطفا به فکر بقیه تاکسی های خطوط هم باشید که ترافیک پدر ماشینشو و اعصاب خودشو در میاره تاکسی های عمومی دارن خدمات رسانی به مردم انجام میدن چرا از خط ویژه استفاده نکنن

