اجرای طرح خط ویژه حمل و نقل همگانی در تهران از صبح امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح خط ویژه حملونقل همگانی(H.O.V) در بزرگراه شهید چمران از امروز در تهران آغاز شد.
تاکنون فقط اتوبوسهای تندرو در خط ویژه بزرگراه شهید چمران اجازه تردد داشتند ولی با توجه به مطالعات ترافیکی انجامشده و به استناد مصوبه شورای ترافیک تهران، این مسیر با حفظ کیفیت خدمترسانی اتوبوسهای تندرو و با تغییر ماهیت به خط حمل و نقل همگانی، در دو فاز مورداستفاده وسایل حمل و نقل همگانی قرار گرفت.
از امروز فاز اول، علاوه بر اتوبوسهای تندرو، ونهای مسافربری، تاکسیهای برقی و اتوبوسهای ناوگان حملونقل همگانی در تمام ساعات شبانهروز اجازه تردد در خط ویژه بزرگراه شهید چمران را دارند و بزودی در فاز دوم، تردد برای سرویس ادارات که در سامانه شهرزاد ثبتنام کردهاند، میسر میشود.طرح مذکور در بزرگراه شهید چمران، محدوده پل حکیم تا آتیساز در دو جهت شمال به جنوب و جنوب به شمال اجرا شده است.
خط ویژه حملونقل همگانی بزرگراه شهید چمران در راستای ارتقای کیفیت خدمترسانی سامانه حملونقل همگانی، بویژه ناوگان برقی و خودروهای پر سرنشین و استفاده بهینه از ظرفیت این بزرگراه تعریف شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
