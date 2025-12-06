  1. استانها
اکران مستندهای «مرزداران صادق ۲» در کرمانشاه

کرمانشاه - جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) اعلام کرد که مجموعه مستندهای «مرزداران صادق ۲» با محوریت شهدای جنگ دوازده‌روزه، ۱۹ آذر در سینما آزادی کرمانشاه اکران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود قنبری، جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه، در نشست خبری صبح شنبه با اصحاب رسانه گفت: اکران مستندهای "مرزداران صادق ۲" با هدف روایت زندگی و شهادت شهدای جنگ دوازده‌روزه استان کرمانشاه، از روز چهارشنبه ۱۹ آذر در سینما آزادی کرمانشاه آغاز خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در مرحله اول، ۲۷ شهید از این جنگ در مستندهای "مرزداران صادق" معرفی شدند و در این دوره، ۳۲ مستند جدید از شهدای دیگر استان کرمانشاه تهیه شده که در این اکران به نمایش گذاشته می‌شود. این مستندها در راستای حفظ یاد و نام شهدا و انتقال رشادت‌های آنان به نسل‌های آینده تولید شده‌اند.

سردار قنبری با تقدیر از دست‌اندرکاران قرارگاه رسانه‌ای بسیج غرب کشور و مرکز آفرینش‌ها شایسته سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص)، یادآور شد: جنگ دوازده‌روزه کرمانشاه، با جانفشانی ۷۴ شهید از استان کرمانشاه، نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس ایران است. این شهدا با فداکاری خود، امنیت و عزت کشور را تأمین کردند و امروز ما وظیفه داریم تا روایت‌گر این ایثار و فداکاری باشیم.

وی همچنین به اهمیت اطلاع‌رسانی و نقش رسانه‌ها در بیان واقعیت‌ها اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در ارائه روایت‌های درست از تاریخ و مقابله با جنگ روانی دشمنان دارند. امیدواریم این مستندها بتوانند پیام شهدای گرانقدر ما را به درستی به مردم منتقل کنند.

سردار قنبری در پایان افزود: این اقدام ادامه‌دار خواهد بود و امیدواریم تا پایان سال تمامی مستندهای مربوط به شهدای کرمانشاه تکمیل و به نمایش عمومی درآید. در این مسیر، همکاری خانواده شهدا و اصحاب رسانه بسیار حائز اهمیت است.

مستندهای «مرزداران صادق ۲» پس از اکران در سینما آزادی، از طریق شبکه زاگرس نیز پخش خواهند شد.

