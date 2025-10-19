به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد که امروز یکشنبه، آسمان استان یزد عمدتاً صاف تا نیمهابری خواهد بود و وزش باد ملایم تا متوسط در بیشتر مناطق استان پیشبینی شده و در برخی ساعات بعدازظهر، احتمال افزایش سرعت باد همراه با گردوغبار وجود دارد.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان کاهش محسوس دما، وزش باد و احتمال گردوغبار و در مناطق جنوبی استان، گرمترین ناحیه استان با دمای بالا، وزش باد ملایم و آسمان صاف و برای مناطق شرق استان آسمان نیمهابری، وزش باد متوسط و دمای متعادل پیشبینی میشود.
برای مناطق غرب استان احتمال افزایش سرعت باد در ساعات عصر، همراه با کاهش نسبی دما و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمان صاف تا نیمهابری و وزش باد ملایم دور از انتظار نخواهد بود.
