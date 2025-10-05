به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های هواشناسی، امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه، آسمان استان یزد عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات ظهر، افزایش تدریجی دما و وزش باد ملایم تا متوسط در بیشتر نقاط استان رخ خواهد داد. همچنین توصیه می‌شود ساکنان مناطق شمالی استان به‌ویژه در مواجهه با گردوغبار احتیاط لازم را داشته باشند.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان وزش باد نسبتاً شدید همراه با انتقال گردوغبار به‌ویژه در حوالی اردکان و میبد پیش‌بینی می‌شود و کاهش دید افقی در برخی ساعات شبانه‌روز محتمل است و در مناطق جنوبی استان آسمان عمدتاً صاف با دمای نسبتاً بالا در ساعات ظهر، احتمال وزش باد ملایم در مناطق بافق و خاتم وجود دارد و به‌صورت کلی شرایط جوی پایدار خواهد بود و برای مناطق شرق استان نوسانات دمایی محسوس با احتمال افزایش سرعت باد در ساعات پایانی شب؛ مناطق مانند طبس و بهاباد ممکن است شاهد گردوغبار پراکنده باشند.

برای مناطق غربی استان آسمان صاف تا نیمه‌ابری با دمای متعادل، وزش باد ملایم در مناطق تفت و مهریز گزارش شده و شرایط جوی آرام پیش‌بینی می‌شود و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمان صاف تا صبح دوشنبه، کاهش تدریجی دما و وزش باد ملایم ادامه خواهد داشت.