به گزارش خبرگزاری مهر، طبق داده‌های هواشناسی امروز استان یزد در طول روز صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد ملایم در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

همچنین در ساعت ۷:۰۰ صبح امروز، دمای فعلی شهر یزد برابر با ۲۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده و گرم‌ترین منطقه استان بافق و خنک‌ترین منطقه استان شهرستان تفت پیش‌بینی می‌شود.

برهمین اساس در مناطق شمالی استان آسمانی صاف تا نیمه‌ابری، کاهش محسوس دما در ساعات شب، وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان هوای گرم و خشک، آسمان کاملاً صاف، بدون تغییرات قابل‌توجه و در مناطق شرقی استان (بافق) آسمان صاف، وزش بادهای شرقی، احتمال گردوغبار محلی در ساعات عصر پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غربی استان (تفت) آسمان صاف تا کمی ابری، دمایی متعادل‌تر نسبت به مرکز استان، شرایط جوی پایدار و برای مرکز استان (یزد) تداوم گرما از ظهر تا عصر، کاهش تدریجی دما در شب، آسمانی صاف تا صبح چهارشنبه را شاهد خواهد بود.