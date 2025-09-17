  1. استانها
  2. یزد
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

پیش‌بینی کاهش نسبی دما و وزش باد در یزد

پیش‌بینی کاهش نسبی دما و وزش باد در یزد

یزد-بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز چهارشنبه استان یزد شاهد کاهش نسبی دما و آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در برخی مناطق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز چهارشنبه استان یزد شاهد کاهش نسبی دما و آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در برخی مناطق خواهد بود. این شرایط جوی تا صبح پنج‌شنبه تداوم و در مناطق شرقی احتمال گردوغبار محلی وجود دارد.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمان صاف تا نیمه‌ابری، کاهش محسوس دما در شب، وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان هوای گرم و خشک، بدون تغییرات قابل‌توجه، آسمان کاملاً صاف و در مناطق شرقی آسمان صاف همراه با وزش بادهای شرقی، احتمال گردوغبار محلی در ساعات عصر پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غربی آسمان صاف تا کمی ابری، دمای متعادل‌تر نسبت به مرکز استان و برای مناطق مرکزی تداوم گرما تا ساعات عصر، کاهش تدریجی دما در شب، آسمانی صاف تا صبح پنج‌شنبه دور از انتظار نخواهد بود.

کد خبر 6592313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها