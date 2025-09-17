به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز چهارشنبه استان یزد شاهد کاهش نسبی دما و آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در برخی مناطق خواهد بود. این شرایط جوی تا صبح پنجشنبه تداوم و در مناطق شرقی احتمال گردوغبار محلی وجود دارد.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمان صاف تا نیمهابری، کاهش محسوس دما در شب، وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان هوای گرم و خشک، بدون تغییرات قابلتوجه، آسمان کاملاً صاف و در مناطق شرقی آسمان صاف همراه با وزش بادهای شرقی، احتمال گردوغبار محلی در ساعات عصر پیشبینی میشود.
برای مناطق غربی آسمان صاف تا کمی ابری، دمای متعادلتر نسبت به مرکز استان و برای مناطق مرکزی تداوم گرما تا ساعات عصر، کاهش تدریجی دما در شب، آسمانی صاف تا صبح پنجشنبه دور از انتظار نخواهد بود.
