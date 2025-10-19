  1. جامعه
۳۱ حلقه فیلم قاجاری در کاخ گلستان کشف شد

۳۱ حلقه فیلم قاجاری در کاخ گلستان کشف شد

۳۱ حلقه فیلم از دوران قاجار در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان شناسایی شد؛ آثاری که احتمال می‌رود بخشی از نخستین تصاویر ضبط‌ شده در تاریخ ایران و حتی سرآغاز سینمای ایرانی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اعلام کرد: هنگام اجرای عملیات ساماندهی و حفاظت اشیای آلبوم‌خانه و بررسی جعبه‌های مربوط به حلقه‌های فیلم از مجموعه‌ای تحت عنوان فیلم خام که در گذشته ثبت و ضبط شده است، ۳۱ حلقه فیلم دارای تصویر از دوره قاجار شناسایی شد.

به گفته وی، این آثار شامل ۲۸ حلقه فیلم ۳۵ میلی‌متری و ۳ حلقه فیلم ۱۶ میلی‌متری است که از سوی کارشناسان و امین‌اموال آلبوم‌خانه کاخ گلستان شناسایی شده‌اند.

امامی افزود: برای تشخیص و بررسی دقیق محتوای این فیلم‌ها، به زمان و مطالعات کارشناسی بیشتری نیاز است.

مدیر کاخ گلستان با تأکید بر اهمیت این آثار تاریخی خاطرنشان کرد: این فیلم‌ها می‌توانند در ادامه فیلم‌های دوره مظفری، اطلاعات ارزشمند و تازه‌ای از شناخت دوره قاجار و حال‌وهوای آن روزگار در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار دهند و حتی نگاه به تاریخ آغازین سینمای ایران را تحت تأثیر قرار دهند.

بر پایه این خبر، آلبوم‌خانه کاخ گلستان بیش از ۶۱ هزار اثر تاریخی از جمله دوربین‌ها و فیلم‌های قاجاری، آلبوم‌های عکس، فتوگرافی‌ها، نقاشی‌ها، نگاتیوهای شیشه‌ای و سایر آثار مرتبط را در خود جای داده است. این مجموعه پس از آلبوم‌خانه وینتور انگلستان، دومین و مهم‌ترین آلبوم‌خانه جهان به‌شمار می‌رود.

