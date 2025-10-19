۳۱ حلقه فیلم قاجاری در کاخ گلستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اعلام کرد: هنگام اجرای عملیات ساماندهی و حفاظت اشیای آلبوم‌خانه و بررسی جعبه‌های مربوط به حلقه‌های فیلم از مجموعه‌ای تحت عنوان فیلم خام که در گذشته ثبت و ضبط شده است، ۳۱ حلقه فیلم دارای تصویر از دوره قاجار شناسایی شد.

به گفته وی، این آثار شامل ۲۸ حلقه فیلم ۳۵ میلی‌متری و ۳ حلقه فیلم ۱۶ میلی‌متری است که از سوی کارشناسان و امین‌اموال آلبوم‌خانه کاخ گلستان شناسایی شده‌اند.

امامی افزود: برای تشخیص و بررسی دقیق محتوای این فیلم‌ها، به زمان و مطالعات کارشناسی بیشتری نیاز است.

مدیر کاخ گلستان با تأکید بر اهمیت این آثار تاریخی خاطرنشان کرد: این فیلم‌ها می‌توانند در ادامه فیلم‌های دوره مظفری، اطلاعات ارزشمند و تازه‌ای از شناخت دوره قاجار و حال‌وهوای آن روزگار در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار دهند و حتی نگاه به تاریخ آغازین سینمای ایران را تحت تأثیر قرار دهند.

بر پایه این خبر، آلبوم‌خانه کاخ گلستان بیش از ۶۱ هزار اثر تاریخی از جمله دوربین‌ها و فیلم‌های قاجاری، آلبوم‌های عکس، فتوگرافی‌ها، نقاشی‌ها، نگاتیوهای شیشه‌ای و سایر آثار مرتبط را در خود جای داده است. این مجموعه پس از آلبوم‌خانه وینتور انگلستان، دومین و مهم‌ترین آلبوم‌خانه جهان به‌شمار می‌رود.