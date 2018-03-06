نمایش ۱۹ اثر از شاهکارهای هنری کاخ گلستان در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، مسعود نصرتی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: نمایشگاه هنر قاجار با عنوان «امپراطوری گل‌های سرخ» در موزه لوور-لانس فرانسه می‌تواند آغازی در معرفی و تجلیل هنر قاجار و رویدادی بزرگ در جهان در جهت معرفی این هنر باشد، هنری که متاسفانه تاکنون آنطور که شایسته‌اش بوده، معرفی و تجلیل نشده است.

او افزود: تمامی کشورهایی که آثار فرهنگی و تاریخی مربوط به دوره قاجار دارند در این نمایشگاه آثار خود را به نمایش می گذارند، دعوت کاخ گلستان به این ضیافت هنری، فرصتی است تا نشان داده شود که مجموعه جهانی کاخ گلستان، به جهت داشتن آثار و شاهکارهای هنری بی نظیر و بی بدیل از دوره قاجار دارای یکی از منحصر به فردترین مجموعه‌های تاریخی جهان است.

نصرتی تصریح کرد: مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان ۱۹ اثر از شکاهکارهای هنری دوره قاجار را که شامل ۸ تابلو نقاش رنگ و روغن و آب و رنگ، یک آلبوم عکس که عکس‌های آن توسط ناصرالدین شاه گرفته شده است به همراه دوربین عکاسی، تاج مسی مربوط به آقا محمدخان، ۲ جلد قرآن نفیس خطی که یک جلد آن در ۲ برگ کتابت شده و ۶ مرقع به خط های ناصرالدین شاه، میرزا بابا و محمد باقر، اسدالله شیرازی، اسماعیل جلایر و جعفر خان نوشته شده است برای نمایش در موزه لوور از گنجینه مخازن کاخ انتخاب کرده است.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اظهار کرد: کاخ گلستان علاوه بر کالبد معماری، کاشی‌ها، فرش‌ها، گنجینه نسخ خطی، تابلوهای نقاشی بسیار نفیس و بی‌نظیر از نقاشان بنام قاجارو تزیینات منحصر به فردش دارای آلبومخانه ای با ۱۹هزار عکس و فیلم‌های قاجاری بوده که تعداد زیادی از این آثار تاکنون به نمایش درنیامده است همه این ویژگی‌ها باعث شده تا کاخ گلستان به عنوان «گلستان هنر قاجار» شناخته شود.

وی افزود: هنر قاجار هنری بوده که دارای شکوه و عظمت است و بی تردید با دیدن این نمایشگاه و با دیدن مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان این شکوه به خوبی نمایان می‌شود.

نمایشگاه «امپراطوری گل های سرخ» از هشتم فروردین به مدت ۳ ماه در موزه لوور فرانسه میزبان علاقه مندان به هنر ایرانی است.