خروج طارمی از لیست المپیاکوس و دلیل آن؛ احتمال غیبت در بازی با بارسا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در هفته هفتم سوپرلیگ یونان روز گذشتنه (شنبه ۲۶ مهر) رو در روی تیم لاریسا قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شود. هر دو گل المپیاکوس در این بازی را ایوب ال کعبی مهاجم اهل مراکش این تیم به ثمر رساند. مهدی طارمی مهاجم ایرانی این تیم هم در لیست المپیاکوس حضور نداشت و غایب بود.

سایت «sportime» یونان در رابطه با وضعیت طارمی نوشت: مهاجم ایرانی بیش از حد تحت فشار قرار گرفته، خسته شده و دچار درد و ناراحتی عضلانی است و به همین دلیل در دیدار با لاریسا حضور نداشت.

طارمی در شرایطی نه‌چندان آماده به المپیاکوس پیوست. این بازیکن برای اینکه خوزه لوئیس مندیلیبار (سرمربی المپیاکوس) در غیاب «یارمچوک» یک مهاجم دوم در اختیار داشته باشد، تحت فشار قرار گرفت تا زودتر وارد ترکیب شود. سفرهای پیاپی او با تیم ملی ایران نیز مزید بر علت شد و در نهایت باعث خستگی شدید طارمی شد.

به زبان ساده، مهاجم ۳۳ ساله از نظر بدنی کم آورده است. او با عجله برای بستن قراردادش به یونان آمد، تقریباً بدون تمرین مقابل پانسرایکوس به میدان رفت و بلافاصله پس از آن برابر تیم پافوس بازی کرد.

بازی‌های زیاد و پرفشار پشت سر هم برای طارمی سنگین بود و همین روند ادامه پیدا کرد. او مدام بازی می‌کرد و زمان استراحت کافی نداشت. سپس دومین وقفه لیگ برای دیدارهای ملی فرا رسید و باز هم طارمی باید سفر می‌کرد. او هنگام اعلام رسمی انتقالش به المپیاکوس، کمی مصدوم بود و حالا همان مشکل دوباره عود کرده است.

در حال حاضر، باشگاه باید با دقت و برنامه‌ریزی وضعیت او را مدیریت کند. طارمی برای بازگشت به آمادگی کامل، به چند روز استراحت و زمان نیاز دارد تا دوباره روی فرم بیاید.

تیم فوتبال المپیاکوس شامگاه سه شنبه ۲۹ مهر در لیگ قهرمانان اروپا میهمان تیم بارسلونا است و باید دید که مندیلیبار از طارمی در این بازی استفاده خواهد کرد یا او همچنان به استراحت خواهد پرداخت.