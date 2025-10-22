  1. ورزش
نمره ضعیف طارمی در بازی با بارسلونا

مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس یونان در مدت زمانی که در بازی با بارسلونا در زمین بازی حضور داشت موفق نشد برای تیمش گلزنی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال بارسلونا و المپیاکوس در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، شامگاه سه‌شنبه ۲۹ مهر از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت تهران در ورزشگاه المپیک لوئیس کومپانیس شهر بارسلونا به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار با نتیجه پرگل ۶ بر ۱ به سود بارسلونا به پایان رسید و شاگردان مهدی طارمی شکست سنگینی را تجربه کردند.

طارمی در این مسابقه کار خود را از روی نیمکت آغاز کرد و در دقیقه ۷۸ به جای ایوب الکعبی، زننده تنها گل المپیاکوس، وارد زمین شد. با وجود حضور ۱۲ دقیقه‌ای، او نتوانست موقعیت خاصی روی دروازه حریف ایجاد کند.

مهاجم ایرانی تیم المپیاکوس در این مدت، ۵ بار صاحب توپ شد و ۴ پاس داد که تمامی آن‌ها با دقت به مقصد رسیدند. طارمی در این بازی شوتی نزد و پاس گل هم ارائه نکرد و بر اساس سایت معتبر SofaScore، امتیاز ۵/‌‬ ۶ از ۱۰ را کسب کرد.

