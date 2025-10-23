  1. ورزش
دلیل حضور اندک طارمی در بازی با بارسلونا مشخص شد

یک رسانه یونانی در گزارشی به بررسی بازی تیم های فوتبال المپیاکوس و بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا پرداخت و دلیل حضور کم مهدی طارمی در این دیدار را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «monobala» یونان، دیدار تیم فوتبال المپیاکوس مقابل بارسلونا بحث‌های زیادی به‌راه انداخت نه تنها درباره اشتباهات داوری، بلکه در مورد چند مسئله جدی که در تیم پیرائوس (لقب تیم المپیاکوس) به‌وجود آمد.

علاوه بر داوری، از عملکرد تیم المپیاکوس نیز انتقاد شد، چرا که نتیجه بازی به‌شدت سنگین شد و از هرگونه کنترل و حدی خارج گردید. یکی از موضوعاتی که بسیاری از هواداران به آن اشاره کردند، مربوط به تعویض‌هایی است که از سوی خوسه لوئیس مندیلیبار انجام شد.

در حالی که نتیجه ۵ بر یک به سود بارسلونا بود، مندیلیبار (سرمربی المپیاکوس) در دقیقه ۷۸ طارمی و «یارمچوک» را به زمین فرستاد و تنها یک دقیقه بعد، کاتالان‌ها گل ششم را به ثمر رساندند. این تعویض دوتایی باعث بحث زیادی شد، چرا که در حالی انجام شد که اختلاف گل‌ها بسیار زیاد بود و مربی دو مهاجم را هم‌زمان وارد زمین کرد.

اما نکته اصلی در این ماجرا مربوط به بازیکنانی است که هنگام ورود طارمی و یارمچوک از زمین خارج شدند. این‌جا اصل ماجرا مشخص می‌شود؛ مندیلیبار «پودنس» و «الکعبی» را بیرون آورد.

در دیداری که همه‌چیز برای المپیاکوس بد پیش می‌رفت و تیمش سه بازیکن را از دست داده بود، مندیلیبار تصمیم گرفت دو بازیکنی را که احتمالاً در ترکیب اصلی دیدار برابر آ. اِ. ک قرار خواهند داشت، حفظ کند. این دلیل اصلی انجام آن دو تعویض بود.

در همین حال، یکی از دغدغه‌های فعلی المپیاکوس عملکرد «تسولاکیس» (دروازه‌بان یونانی) است، به‌ویژه پس از سومین گل بارسلونا. او در سه گلی که تیمش دریافت کرد مقصر بود و از همه بدتر، به نظر می‌رسید که روحیه‌اش را کاملاً از دست داده است. تسولاکیس در بهترین دورانش قرار ندارد، اما با این وجود، مندیلیبار در این شرایط سخت از دروازه‌بان خود حمایت می‌کند.

