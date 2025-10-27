آمار فوق العاده طارمی در سوپرلیگ یونان؛ ۵ شوت و ۳ گل زده

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «gazzetta» یونان، مهدی طارمی مهاجم ملی‌پوش ایرانی تیم المپیاکوس شروع فوق‌العاده‌ای در سوپر لیگ داشته و در ۵ بازی و ۱۳۶ دقیقه حضور در میدان، ۳ گل از ۵ شوت به ثمر رسانده است.

مهدی طارمی بار دیگر در المپیاکوس به «موضوع روز» تبدیل شده است. این بار او موفق شد یک پنالتی به دست آورد و یک گل در بازی المپیاکوس مقابل آاک به ثمر رساند و تعداد گل‌های خود را به ۵ گل در ۹ بازی افزایش داد.

ویژگی برجسته طارمی اما مربوط به گل‌های او در لیگ است. او در ۵ بازی و ۱۳۶ دقیقه حضور در زمین، توانسته ۳ گل از ۵ شوت خود به ثمر برساند که ۶۰ درصد موفقیت شوت‌های او را نشان می‌دهد. به نوعی این درصد مثل آمار یک بسکتبالیست است.

مهاجم ملی‌پوش ایرانی، به جز بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا که موفق به گلزنی نشده در لیگ و جام حذفی گلزنی کرده است. در مورد جایگاه او، مشخص است که او نقش مشابه ال‌کعبی ندارد و کمی عقب‌تر از او بازی می‌کند. خود مربی، مندیلیبار، توضیح داد که هدف از بازی تیم، اجرای سیستم ۱-۳-۲-۴ شبیه به ۲-۴-۴ بوده و طارمی در نقش عقب‌تر بازی می‌کند.

خود طارمی نیز پس از بازی المپیاکوس مقابل آاک اعلام کرد که سال‌هاست به همین شیوه بازی می‌کند.

بازی‌هایی که طارمی در آن موفق به گلزنی شده است به شرح زیر است:

* مقابل پانسرایکوس در سوپرلیگ: ۲ گل

* مقابل آاک در سوپرلیگ: یک گل

* مقابل آستراس آکتور در جام حذفی: ۲ گل

بهترین گلزنان المپیاکوس در سوپرلیگ

* ال‌کعبی: ۶ گل از ۲۹ شوت

* چیکینیو: ۴ گل از ۱۴ شوت

* طارمی: ۳ گل از ۵ شوت