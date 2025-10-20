  1. ورزش
طارمی در لیست المپیاکوس برای دیدار با بارسلونا + عکس

مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس کاروان این تیم را در سفر به اسپانیا برای دیدار با بارسلونا همراهی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا فردا سه شنبه ۲۹ مهر و از ساعت ۲۰:۱۵ میهمان تیم بارسلونا خواهد بود.

بارسلونا با ۳ و المپیاکوس با یک امتیاز به ترتیب در رده‌های ۱۶ و ۲۹ جدول قرار دارند و برای هر دو تیم کسب سه امتیاز این بازی بسیار مهم خواهد بود. رسامه رسمی باشگاه المپیاکوس لیست بازیکنان این تیم برای دیدار با بارسلونا را اعلام کرد که در بین اسامی نام مهدی طارمی مهاجم ایرانی این تیم که در دیدار با لاریسا در هفته هفتم سوپرلیگ یونان خط خورده بود، دیده می‌شود.

