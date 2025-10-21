خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کتابخانه علامه امینی تبریز پس از بازسازی و تجهیز مجدد، با ظاهری نو و امکاناتی مدرن، امروز به یکی از پویاترین و مردمی‌ترین مراکهز فرهنگی شمال‌غرب کشور تبدیل شده است؛ جایی که خانواده‌ها و علاقه‌مندان به مطالعه، فضایی آرام، زیبا و سرشار از خلاقیت را تجربه می‌کنند.

این کتابخانه که در شهرک ارم تبریز واقع شده، اکنون فراتر از کارکرد سنتی خود به عنوان محلی برای مطالعه و امانت کتاب، به مرکزی اجتماعی برای ارتباط فرهنگی میان نسل‌ها و تقویت روح کتابخوانی در میان خانواده‌ها تبدیل شده است.

کتابخانه‌ها؛ از سکوت مطالعه تا پویایی فرهنگی محلات

کتابخانه‌های عمومی تبریز طی سال‌های اخیر شاهد تغییراتی بنیادین بوده‌اند. در دوره جدید، این مراکز با نگاه به نیازهای واقعی جامعه و سلیقه نسل‌های مختلف، به محیط‌هایی اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی بدل شده‌اند.

تحول در طراحی فضاها، تجهیز کتابخانه‌ها به امکانات مدرن و اجرای برنامه‌های فرهنگی - آموزشی متنوع، سبب شده کتابخانه‌ها نقش مؤثری در پویایی محلات ایفا کنند و از انزوا و سکون گذشته فاصله بگیرند.

بخش کودک؛ جرقه‌ای برای عشق به کتاب و هیجان یادگیری

یکی از جلوه‌های اصلی این دگرگونی، ایجاد و بازآفرینی بخش کودک و نوجوان در کتابخانه علامه امینی است.

یک عضو قدیمی کتابخانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجربه حضور برادر خردسالش در این فضا گفت: بعد از بازگشایی مجدد، برادر چهار ساله‌ام عضو کتابخانه شد. او خیلی زود با محیط جدید انس گرفت؛ کتاب‌های رنگارنگ کودکانه می‌خوانَد و از بازی صخره‌نوردی در بخش کودک حسابی لذت می‌برد. حالا خودش هر هفته مشتاق رفتن به کتابخانه است.

این عضو تأکید کرد: وجود برنامه‌های سرگرم‌کننده، کارگاه‌های قصه‌گویی و فضاهای تعاملی، شور و اشتیاق تازه‌ای میان کودکان ایجاد کرده و خانواده‌ها را به حضور در کتابخانه ترغیب نموده است.

تجهیزات نوین و برنامه‌های فرهنگی؛ رضایت اعضا در اوج

یکی دیگر از اعضای فعال کتابخانه که برای آمادگی آزمون وکالت در این مکان مطالعه می‌کند، از تغییرات گسترده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ابراز رضایت کرد و افزود: زیبایی و نظم جدید کتابخانه چشمگیر است. سیستم‌های رایانه‌ای و بخش خدمات تحت وب به‌روز شده‌اند و میزهای مطالعه جدید حس حرفه‌ای‌تری به فضا بخشیده‌اند. برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های گفتاری، قصه‌گویی و جلسات نقد کتاب هم باعث شده اعضا، مخصوصاً خانواده‌ها و کودکان، ارتباط فعال‌تری با کتابخانه داشته باشند.

این عضو کتابخانه در ادامه گفت: خواهرزاده‌هایم هر هفته در برنامه‌های فرهنگی کتابخانه شرکت می‌کنند و همین حضور سبب شده فضای کتابخانه برایشان به محیطی شاد و یادگیرنده تبدیل شود.

بازطراحی کتابخانه‌ها بر اساس ذائقه مردم

اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح جامع بازطراحی کتابخانه‌های عمومی استان گفت: نگاه ما به کتابخانه، نگاهی انسان‌محور و جامعه‌محور است. بازسازی‌ها فقط تغییر رنگ و دکور نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد حس تعلق و شوق حضور مردم در کتابخانه است. ما سعی کرده‌ایم محیط کتابخانه‌ها را بر اساس ذائقه و نیاز واقعی مردم طراحی کنیم؛ از فضای نشستن راحت خانواده‌ها گرفته تا محیط‌های بازی و یادگیری برای کودکان و فضاهای کار گروهی برای جوانان.

بابایی افزود: کتابخانه‌های امروز باید با شیوه‌های نوین ارائه خدمات فرهنگی در جهان هماهنگ باشند. در طراحی‌های جدید، علاوه بر امانت و مطالعه، فضاهایی برای گفتگو، آموزش مهارت‌های زندگی، نشست‌های فرهنگی، و ارائه خدمات دیجیتال در نظر گرفته شده است. ما می‌خواهیم مردم احساس کنند کتابخانه بخشی از زندگی روزمره‌شان است، نه مکانی رسمی و محدود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی تأکید کرد: در بازطراحی‌ها از ایده‌های کاربران و کتابداران استفاده کرده‌ایم. معتقدیم هر کتابخانه باید بازتاب نیاز محله خودش باشد. در برخی مناطق، تمرکز بر کودک و نوجوان اهمیت دارد، در برخی دیگر فضای پژوهشی یا فرهنگی غالب است. این انعطاف‌پذیری، رمز موفقیت نسل جدید کتابخانه‌هاست.

آینده کتابخانه‌های عمومی در گرو شناخت سلیقه مردم و پاسخ خلاقانه به آن است

بابایی ادامه داد: کتابخانه علامه امینی، نمونه‌ای از این الگوست که بر اساس مشارکت مردمی و نیازهای فرهنگی شهرک ارم طراحی شد. امروز این کتابخانه نه‌تنها محل مطالعه، بلکه پاتوق فرهنگی خانواده‌ها و جوانان است. در همین راستا نیز ۱۴ پروژه کتابخانه ای در حال احداث، بهسازی و بازطراحی در سطح کتابخانه‌های تبریز و شهرستان‌ها در دست اجرا داریم.

بابایی گفت: کتابخانه‌های امروز باید با نیازها و علایق نسل جدید هم‌سو باشند. در همین راستا، فضاهایی چون تالار علم و خلاقیت، سالن مطالعه گروهی، بخش کودک و نوجوان با طراحی تعاملی و محیط‌های چندمنظوره برای برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های فرهنگی در کتابخانه‌ها ایجاد شده است. آینده کتابخانه‌های عمومی در گرو شناخت سلیقه مردم و پاسخ خلاقانه به آن است.

کتابخانه علامه امینی الگویی برای تحول کتابخانه‌های کشور است

در آئین بازگشایی رسمی کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز، سیامک محبوب، معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با تأکید بر اهمیت نوسازی کتابخانه‌ها گفت: کتابخانه علامه امینی نماد تغییر نگرش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است؛ ما دیگر صرفاً به دنبال ایجاد فضای مطالعه نیستیم، بلکه مأموریت خود را گسترش داده‌ایم تا کتابخانه به مرکز تعامل اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود.