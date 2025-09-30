بابایی: اختصاص ۴۵ میلیارد ریال برای بازسازی ۲ کتابخانه عمومی هریس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان هریس ظهر سه شنبه به ریاست محمد عبدالهی فرماندار شهرستان و با حضور اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی و اعضای حقوقی و حقیقی این انجمن برگزار شد.

اسد بابایی در این جلسه با اشاره به اختصاص ۴۵ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی ۲ کتابخانه عمومی در شهرستان هریس، بر توسعه فرهنگ مطالعه در مدارس و خانواده‌ها تاکید کرد.

وی توسعه کتابخانه‌های سیار و جذب خیرین را از برنامه‌های اصلی این اداره کل دانست و گفت: هدف صرفاً افزایش آمار مطالعه نیست بلکه کیفیت و استقبال خانواده‌ها اهمیت دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: کتابخانه خوب زمینه‌ساز رفتارهای خوب است و مطالعه نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

محمد عبدالهی فرماندار هریس بر اهمیت کتابخانه‌ها در رشد فرهنگی و آرامش جامعه تاکید کرد و گفت: فعال‌سازی کتابخانه‌ها می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی موثر باشد.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در کتابخانه های عمومی هریس، از مدیر کل استان خواست برای رفع این مشکل اقدام کند.

عبداللهی همچنین جذب خیرین و حمایت شهرداری‌ها را برای توسعه کتابخانه‌ها ضروری دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در فرهنگ هزینه نیست بلکه آینده‌ساز کشور است.