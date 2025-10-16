  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

وضعیت پیشرفت ۱۴ پروژه کتابخانه‌ای در آذربایجان شرقی بررسی شد

تبریز- در نشستی با حضور مدیران استانی، روند پیشرفت ۱۴ پروژه کتابخانه‌ای آذربایجان شرقی از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه جلسه‌ای با هدف بررسی وضعیت پیشرفت ۱۴ پروژه کتابخانه‌ای در شهرستان‌های آذرشهر، اسکو، بناب، تبریز، ترکمنچای، سراب، مراغه، ملکان و هریس از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت برگزار شد.

در این نشست، اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، حجت‌الله سروری، مدیرکل بنیاد مسکن استان، حبیبه صیامی، رئیس گروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و جمعی از کارشناسان حوزه فرهنگی حضور داشتند.

در جریان جلسه، آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اقدام مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تکمیل و بهره‌برداری سریع از این کتابخانه‌ها برای افزایش دسترسی شهروندان به خدمات فرهنگی تأکید شد. همچنین اعتبارات موجود و نیازهای مالی پروژه‌ها برای اتمام هر چه سریع‌تر آن‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی گفت: کتابخانه‌ها قلب فرهنگی هر جامعه‌ای هستند و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، فرصت‌های فرهنگی بیشتری برای شهروندان فراهم خواهد کرد.

