به گزارش خبرنگار مهر، محمد عزتی عصر سه شنبه با حضور در کتابخانه مرکزی تبریز نشان «دوستدار کودک تبریز» را به اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی اهدا کرد.

این نشان، به پاس خدمات ارزشمند و فعالیت‌های اثرگذار این مجموعه در ترویج فرهنگ مطالعه در میان کودکان، گسترش خدمات کتابخانه‌ای ویژه خردسالان و ایجاد فضاهای فرهنگی امن و شاد برای نسل آینده، به اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، قدیم شد.

تجلیل از نقش فرهنگی کتابخانه‌ها در پرورش کودکان

در متن لوح تقدیر که از سوی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شد، ضمن تقدیر از تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی این نهاد، بر اهمیت نقش کتابخانه‌ها در ارتقای سواد فرهنگی، پرورش فکری و رشد خلاقیت کودکان تأکید شده است. در این لوح آمده است که کتابخانه‌ها نه‌تنها مراکز نگهداری کتاب، بلکه پناهگاهی برای رشد ذهنی و عاطفی کودکان و نوجوانان به شمار می‌روند و در تحقق شهر انسان‌محور و کودک‌دوست نقش بسزایی دارند.

کتابخانه‌ها، همراه همیشگی شهر دوستدار کودک

اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی طی سال‌های اخیر با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های متنوعی همچون برگزاری نشست‌های کتاب‌خوان کودک و نوجوان، کارگاه‌های قصه‌گویی، آموزش سواد اطلاعاتی، ایجاد بخش‌های ویژه کودک در کتابخانه‌ها و راه‌اندازی پویش‌های فرهنگی در مدارس و مناطق کم‌برخوردار، توانسته است گام‌های موثری در مسیر توسعه عدالت فرهنگی و ترویج مطالعه بردارد. این فعالیت‌ها از جمله دلایل اصلی انتخاب این اداره‌کل به عنوان یکی از نهادهای «دوستدار کودک تبریز» عنوان شده است.

تبریز؛ شهر پایلوت در برنامه جهانی شهرهای دوستدار کودک

گفتنی است نشان «شهر دوستدار کودک» عنوانی است که از سوی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) به شهرهایی اعطا می‌شود که با رعایت اصول شهروندی، عدالت اجتماعی و دسترسی برابر به فضاهای شهری، زمینه رشد، امنیت، نشاط و مشارکت اجتماعی کودکان را فراهم می‌کنند. تبریز نیز به عنوان یکی از شهرهای پایلوت در این طرح جهانی، طی سال‌های اخیر با اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در حوزه کودک و با همکاری نهادهای مختلف از جمله اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق شهری پویا و کودک‌محور برداشته است.

این انتخاب، نشانگر جایگاه برجسته تبریز در حوزه توجه به حقوق کودک و توسعه فرهنگی نسل آینده است؛ نسلی که با یاری نهادهایی چون کتابخانه‌های عمومی، آینده‌ای روشن‌تر و آگاه‌تر را برای شهر رقم خواهد زد.