لزوم استحکام و استدلال شرعی در آرای وحدت رویه

رئیس دیوان عالی کشور گفت: آرای وحدت رویه باید دارای اتقان لازم و مستدل به دلائل شرعی و قانونی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین با بیان این موضوع که دیوان عالی کشور، آخرین مرحله تظلم خواهی اصحاب دعوا و مراجعین است، اظهار کرد: باید از این فرصت برای حل مشکلات مردم به صورت بهینه استفاده شود و اگر خدای ناکرده کوچک‌ترین کوتاهی در این خصوص داشته باشیم نزد خداوند متعال مسئولیم و باید در محضر حضرت حق پاسخگوی عملکرد خود باشیم.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت و کاربردی بودن آرا وحدت رویه در نظام قضائی ایران گفت: صدور آرا وحدت رویه در دیوان عالی کشور، نقشی بسیار مهم در اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از سلیقه‌ای اجرا شدن قانون دارد، از همین رو آراء وحدت رویه باید دارای اتقان لازم و مستدل به دلائل شرعی و قانونی باشد.

وی ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آراء در محاکم را از دیگر کارویژه‌های مهم آراء وحدت رویه عنوان کرد و افزود: تغییر در نحوه انشا رأی و شفافیت در فرایند صدور آراء قضائی ضروری است و قضات باید آراء خود را به نحوی انشا کنند که موجب پویایی نظام حقوقی شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به جایگاه حقوقی و قانونی دیوان عالی کشور در گره‌گشایی از کار مردم، بر دقت وسرعت در رسیدگی‌ها تاکید و اظهار کرد: تصمیمات ما در این مجموعه عالی قضائی باید منتهی به حل مشکلات مردم و ایجاد رویه واحد قضائی در محاکم و اجرای صحیح قوانین باشد.

وی در ابتدای جلسه با بیان روایتی از امام صادق (ع) عنوان کرد: قیلَ لِلصادِقِ علیه السلام: «عَلی ماذا بَنَیْتَ أَمْرَکَ؟ فَقالَ علیه السلام: عَلی أَرْبَعَةَ أَشْیاءَ: عَلِمْتُ أَنَّ عَمَلی لایَعْمَلُهُ غَیری فَاجْتَهَدْتُ وَ عَلِمْتُ أَنَّ اللّه َ عَزَّوَجَلَّ مُطَّلِعٌ عَلیَّ فَاسْتَحْیَیْتُ وَ عَلِمْتُ أَنَّ رِزقی لایَاکُلُهُ غَیری فَا طْمَانَنْتُ وَ عَلِمْتُ أَنَّ اخِرَ أَمْری الْمَوتُ فَاسْتَعْدَدتُ.» به امام صادق علیه السلام گفتند: کار خود را به چه اساسی استوار ساخته ای؟ فرمود: بر چهار بنیان: [اول] دانستم که عمل مرا کس دیگری انجام نمی‌دهد پس بر انجام آن تلاش نمودم [دوم] دانستم که خدای بر من آگاه است پس حیا کردم. [سوم] دانستم که روزی مرا دیگری نمی‌خورد پس آرام گرفتم [چهارم] دانستم که پایان کار من مرگ است پس برای آن آماده شدم.

حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری با ذکر این روایت تصریح کرد: کیفیت عمل هر کس، بر پایه بینش و باور او استوار است. کسی که به ارتباط عمل و پاداش معتقد باشد و خدا را شاهد بر کارهای خویش بداند و به روزیِ مقدّر قانع باشد و مرگ را باور داشته باشد، از پستی‌ها و پلیدی‌ها و گناهان دوری می‌کند و برای سعادت اخروی می کوشد.

شایان ذکر است رئیس دفتر و اعضای شورای معاونین در این جلسه گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ارائه دادند.

مهدیه حسن نائینی

