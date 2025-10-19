۲ نانوایی در الیگودرز به تعزیرات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضاموسوی مسئول نمایندگی اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان الیگودرز با هدف بررسی وضعیت پخت نان، کیفیت آرد و رسیدگی به شکایات مردمی، صبح امروز یکشنبه از چند نانوایی بربری این شهرستان به‌صورت سرزده بازدید کرد.

در این بازدید، موضوعاتی از جمله رعایت ساعت پخت نان، میزان آرد موجود، کیفیت تولید، و شکایات مردمی درباره نان‌های کنجدی مورد بررسی قرار گرفت.

مسئول نمایندگی غله در این بازدید بر رعایت دقیق زمان پخت نان، بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتریان تأکید کرد و از خبازان خواست تا با دقت بیشتر در فرآیند پخت، نانی باکیفیت و سالم به دست مردم برسانند.

برخورد با واحدهای متخلف

در جریان این بازدید، ۷ واحد نانوایی بربری مورد بازرسی قرار گرفت که از این میان، ۲ واحد به دلیل تخلفات مشاهده‌شده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

مسئول نمایندگی غله الیگودرز در پایان ضمن تشکر از نانوایان منضبط و متعهد، بر تداوم نظارت‌های مستمر و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.