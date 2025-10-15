به گزارش خبرگزاری مهر، در کمیته تخصصی توزیع آرد شناور خرم‌آباد، ۷۴ تن آرد یارانه‌ای شناور به خبازان و ۳۶ تن آرد صنف و صنعت به واحدهای قنادی و فانتزی این شهرستان اختصاص پیدا کرد.

این کمیته در راستای حمایت از نانوایان تشکیل و پس از کارشناسی و ارزیابی عملکرد ثبت شده آنها بر روی سامانه‌های مربوطه و استماع نظرات مراجع نظارتی، به افراد واجد شرایطی که به دلایلی غیر از تخلفات صنفی، دچار کاهش سهمیه شدند، سهمیه آرد شناور مازاد بر سهمیه هوشمند نانوا، اختصاص می‌دهد.

در این کمیته درخواست‌های ۸۸ واحد خبازی و شش واحد قنادی و فانتزی بررسی شد و مقرر شد که حدود ۷۴ تن آرد شناور بین نانوایی‌های یارانه‌ای و حدود ۳۶ تن آرد صنف و صنعت برای واحدهای قنادی و فانتزی واجد شرایط شهرستان خرم‌آباد، اختصاص یابد.