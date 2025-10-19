به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک ابراهیمی نماینده دادستان و رئیس حوزه قضائی بستک در بازدید مشترک با شبکه بهداشت و اتاق اصناف وضعیت رعایت موازین بهداشتی و کنترل قیمتها در نانواییها و میوه فروشیهای شهر را بررسی کرد.
وی اعلام کرد که دو نانوایی به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی و فروش آرد خارج از شبکه به مدت یک هفته پلمب شدهاند و رفع پلمب آنها تنها پس از تأیید شبکه بهداشت امکانپذیر است. همچنین یک واحد میوه فروشی به علت گرانفروشی توقیف شد.
ابراهیمی با تأکید بر استمرار نظارتها گفت: برخورد با تخلفات بهویژه در زمینه گرانفروشی و رعایت بهداشت به صورت مستمر و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از تقدیر از نانوایی خیرین و دو واحد میوه فروشی عابدی که موازین بهداشتی و نرخ مصوب را رعایت کردهاند، خبر داد و افزود: اتاق اصناف شهرستان نرخ هفتگی میوه را از میدان ترهبار شیراز دریافت و به صورت رسمی اطلاعرسانی خواهد کرد و هرگونه تخطی با جریمه و پلمب مواجه خواهد شد.
رئیس حوزه قضائی بستک در پایان نقش رسانهها در اطلاعرسانی و آگاهسازی شهروندان را مهم دانست و خواستار همکاری مشترک اصناف، مردم و دستگاههای نظارتی برای ساماندهی بازار و حفظ سلامت عمومی شد.
