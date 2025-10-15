برخورد قاطع با نانوایان متخلف؛ ممنوعیت فروش اجباری نان کنجد در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه کارگروه تنظیم بازار استان سمنان در محل استانداری با اشاره به مطالبه شهروندان برای برخورد با آن دسته از واحدهای نانوایی که تحت عناوین مختلف نسبت به فروش اجباری نان کنجد اقدام می‌کنند، گفت: با توجه به گزارش تیم‌های بازرسی و نیز مطالبات مردمی، مبنی بر انجام تخلفات متعدد برخی واحدهای نانوایی استان برای فروش اجباری نان کنجد این موضوع بطور ویژه در کارگروه تنظیم بازار استان مورد بررسی قرار گرفت.

دهرویه با یادآوری دستور صریح استاندار برای برخورد قاطع با واحدهای صنفی متخلف در استان در جلسه گذشته کارگروه ستاد تنطیم بازار افزود: مقرر گردید گزارشات مربوط به فروش اجباری نان به صورت کنجدی در اسرع وقت به فرمانداری‌ها منعکس و تخلفات صورت گرفته به صورت مصداقی در کارگروه‌های شهرستانی مطرح شود و نسبت به حذف گزینه «کنجد» از سامانه نانینو نانوایی متخلف برای مدت مشخص اقدام شود.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی و قضائی استان بویژه اداره‌کل تعزیرات حکومتی با قاطعیت با تخلفات احتمالی در حوزه فروش اجباری نان برخورد خواهند کرد، گفت: در صورت تکرار تخلف توسط واحدهای نانوایی، نسبت به کاهش سهمیه آرد این واحدها نیز اقدام خواهد شد.