سلمان اسحاقی در گفتگو با مهر با اشاره به اهمیت صیانت از بازار زعفران اظهار کرد: برخی دلالان با انتشار شایعاتی مبنی بر کاهش قیمت جهانی یا نبود خریدار، کشاورزان را به فروش ارزان زعفران خود ترغیب می‌کنند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۵ تن زعفران در انبار یکی از شرکت‌های بزرگ ذخیره شده بود و معمولاً این شرکت‌ها در فصل برداشت، زعفران انبارشده را وارد بازار می‌کنند تا قیمت‌ها کاهش یابد؛ متأسفانه امسال نیز شاهد تکرار همین رفتارها هستیم.

اسحاقی با تأکید بر ضرورت هوشیاری کشاورزان گفت: از زعفران‌کاران می‌خواهم فریب این جریان‌ها را نخورند و محصول خود را ارزان نفروشند.

وی تصریح کرد: نمادهای زعفران در بورس کالا از اواخر مهرماه به بعد عرضه می‌شود و برآوردها نشان می‌دهد قیمت زعفران روند افزایشی خواهد داشت.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه با انتقاد از برخی افراد صاحب تریبون که اخبار نادرستی درباره افت قیمت زعفران منتشر می‌کنند، تصریح کرد: مردم نگران فروش محصول خود نباشند؛ ما در کنار آنان هستیم و اجازه نمی‌دهیم حقوق تولیدکنندگان نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: چرا باید شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته باعث افت شدید قیمت زعفران شده‌اند، دوباره در چرخه خرید قرار گیرند؟ انتظار ما این است که قیمت زعفران واقعی و منصفانه تعیین شود تا سود آن به دست زعفران‌کار برسد، نه واسطه‌ها و دلالان.

اسحاقی خاطرنشان کرد: بین ۲۵ تا ۳۵ درصد از هزینه‌های جاری تولید زعفران بر عهده زعفران‌کار است، اما متأسفانه این هزینه‌ها در محاسبات صادرکنندگان لحاظ نمی‌شود و در نهایت، بار اصلی هزینه‌ها بر دوش تولیدکننده می‌ماند.

وی در پایان تأکید کرد: اگر قرار است زعفران ایران در بازار جهانی با قیمت مناسب عرضه شود، باید از کشاورزان به بهای واقعی و منصفانه خریداری شود.

وی ادامه داد: سیاست ما حمایت واقعی از زعفران‌کار و زرشک کار خراسان جنوبی است و اجازه نخواهیم داد واسطه‌گری‌ها زحمات تولیدکنندگان را بی‌ثمر کند.