علی‌محمد فصحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وظیفه مرمت، احیا و بهره‌برداری از ۲ بنای تاریخی این استان پس از مزایده به برندگان واگذار می‌شود تا در مسیر حفظ و استفاده پایدار از میراث فرهنگی، مشارکت بخش خصوصی تقویت شود.

وی افزود: خانه منعمیان از جمله این بناهاست که با کاربری فرهنگی، اقامتی، پذیرایی و هنری تعریف شده و برای مرمت آن هزینه‌ای حدود ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است. مدت زمان مرمت این اثر تاریخی ۱۸ ماه تعیین گردیده و در صورت واگذاری، بهره‌بردار باید ماهانه ۴۰۰ میلیون ریال اجاره پرداخت کند؛ مدت قرارداد بهره‌برداری نیز ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.

نماینده صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف و احیای اماکن تاریخی و فرهنگی در استان اصفهان اضافه کرد: خانه باجغلی دومین بنایی است که در مزایده صندوق توسعه قرار دارد و کاربری فرهنگی، اقامتی و پذیرایی برای آن پیش‌بینی شده است. میزان سرمایه لازم برای مرمت این بنا ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و عملیات بازسازی آن طی ۲۴ ماه انجام خواهد شد. اجاره‌بهای ماهانه این ملک تاریخی ۳۰۰ میلیون ریال و قرارداد بهره‌برداری آن ۱۲ ساله است.

وی اظهار کرد: برگزاری این مزایده، فرصتی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران توانمند و علاقه‌مند به حوزه میراث فرهنگی است تا با احیای این آثار، ارزش‌های تاریخی و هنری اصفهان برای نسل‌های آینده حفظ شود و چرخه اقتصادی گردشگری در قلب فرهنگی کشور جان تازه‌ای بگیرد.