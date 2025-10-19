تشکیل کارگروه مشترک ایران و ازبکستان برای مقابله با گردوغبار

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه اجلاس بینالمللی پسماند صفر در استانبول، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با عزیز عبدالحکیم اف وزیر محیط زیست ازبکستان، دیدار کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این دیدار بر ضرورت همکاریهای منطقهای برای مقابله با بحرانهای محیط زیستی از جمله تغییر اقلیم، بیابان زایی و پدیده گردوغبار تأکید کرد.
وزیر ازبکستان با اشاره به چالشهای مشترک از جمله تغییرات اقلیمی، کمبود آب، و طوفانهای گرد و غبار، پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک از متخصصان دو کشور برای مدیریت پدیده گردوغبار را مطرح کرد. وی همچنین خواستار مشارکت ایران در پروژههای منطقهای از جمله باغهای بوتانیک، فناوریهای بیابانزدایی، و برنامههای حفاظتی برای گونههای گیاهی و جانوری در معرض خطر شد.
انصاری ضمن استقبال از پیشنهادات مطرحشده، از آمادگی ایران برای همکاری در زمینه پایش و پیشبینی گرد و غبار، اعزام متخصصان محیط زیست، تبادل تجربیات در حوزه تنوع زیستی گیاهی و مشارکت در برنامههای بینالمللی حفاظت از گونههای در معرض خطر خبر داد.
وزیر ازبکستان همچنین از سازمان حفاظت محیط زیست برای حضور در نشستهای آتی سایتیس COP۲۰ و GEF و بازدید از نمایشگاه فناوریهای آسیای مرکزی دعوت نمود.
