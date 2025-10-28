به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بعد از ظهر سه شنبه شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان بعد از سفر یکروزه به استان سمنان این استان را ترک کرد.
وی برای حضور در برنامه قدردانی از دست اندرکاران پروژه احیای گورخر ایرانی به گرمسار سفر کرده بود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم سخنرانی و محور طرحهای حفاظتی و احیای گونههای نادر جانوری در کشورمان را تلاش فداکارانه محیطبانان و اعضای خانواده محیط زیست و همچنین سازمانهای مردم نهاد دانست.
انصاری در این مراسم در کنار قدردانی از محیطبانان پارک ملی کویر و پارک ملی صیدوا در استان سمنان، از خانواده شهدای محیط بان هم قدردانی کرد.
وی لحظاتی قبل، گرمسار را به مقصد تهران ترک کرد.
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