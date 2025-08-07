به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز پنجشنبه در جلسه توسعه گردشگری ساحلی با حضور علی‌اصغر شالبافیان، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، برنامه‌های استان برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری را تشریح کرد.

وی با اشاره به تنوع اقلیمی خوزستان شامل مناطق کوهستانی، جلگه‌ای و دریایی، اظهار کرد: هر یک از این مناطق دارای پتانسیل‌های منحصربه‌فردی هستند. پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی در مناطق زاگرس، تمدن‌های باستانی شوش و ایلام و تنوع فرهنگی اقوام، خوزستان را به یکی از مقاصد ویژه گردشگری تبدیل کرده است. رودخانه کارون از دزفول تا اهواز نیز ظرفیت بی‌نظیری برای توسعه گردشگری رودخانه‌ای دارد.

موالی‌زاده با اشاره به بازدید اخیر رئیس‌جمهور از حاشیه کارون از طرح‌هایی برای ایجاد هتل‌ها، رستوران‌ها و امکانات تفریحی مانند جت‌اسکی خبر داد و افزود: ساحل کارون می‌تواند به هسته مرکزی گردشگری اهواز تبدیل شود.

وی همچنین بر بازتعریف حریم رودخانه‌ها برای تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.

استاندار خوزستان با اشاره به چالش‌های ناشی از کاهش بارندگی‌ها، گفت: در شرایط خشکسالی کنونی، باید از فرصت‌های موجود برای توسعه گردشگری رودخانه‌ای استفاده کنیم. ایجاد امکانات تفریحی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و بازی‌های آبی می‌تواند حاشیه کارون را به قطب گردشگری تبدیل کند و اثرات مثبت آن به کل استان گسترش یابد.

وی همچنین از برنامه‌های توسعه جزیره مینو به‌عنوان یک مقصد گردشگری کامل خبر داد و گفت: رفع محدودیت‌های مرزی و تغییر کاربری این جزیره برای استفاده خانواده‌ها در دستور کار است. همچنین ظرفیت‌های گردشگری دریایی در اروندکنار، شادگان، ماهشهر و هندیجان و توسعه تردد آبی بین خرمشهر و بصره نیز در حال پیگیری است.

موالی‌زاده با اشاره به تجربه موفق راه‌اندازی خط کشتی‌رانی خرمشهر - بصره برای انتقال زائران، افزود: با توسعه این خط و اختصاص سوخت یارانه‌ای، می‌توان گردشگری روزانه بین دو شهر را تقویت کرد تا مردم بتوانند صبح به بصره سفر کرده و پس از گردش و خرید، عصر به خرمشهر بازگردند.

وی تقویت دیپلماسی گردشگری با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله عراق، کویت، قطر، بحرین، امارات و عمان را از دیگر اولویت‌ها دانست و اظهار کرد: این ارتباطات می‌تواند به توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه کمک کند.

استاندار خوزستان بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری تأکید کرد و گفت: ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، واگذاری زمین با قیمت مناسب و پشتیبانی زیرساختی، از جمله برنامه‌های ما برای تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش است. با همکاری دستگاه‌ها و حمایت از ابتکارات مردمی، خوزستان می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری ایران تبدیل شود.

وی افزود: ظرفیت‌های ایجادشده توسط مردم در برخی مناطق نیازمند حمایت دولت از طریق وام‌های کم‌بهره و تسهیلات زیرساختی است تا سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری بیش‌ازپیش رونق گیرد.