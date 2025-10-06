  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۲

۱۵ بسته سرمایه گذاری بی‌نام به خراسان شمالی اختصاص یافته است

بجنورد- رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی گفت: ۱۵ بسته سرمایه گذاری بی نام در بخش گردشگری متعلق به خراسان شمالی است که بیش از دو هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شالبافیان عصر دوشنبه در پنل تخصصی همایش ملی فرصت‌های سرمایه گذاری خراسان شمالی که در سالن همایش مجتمع گردشگری امیرخانلو بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: تهیه دو هزار و ۷۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری بخش گردشگری در کشور صورت گرفته که تا کنون برای ۱۱۴ فرصت از آنها مجوز بی نام صادر شده است.

وی افزود: طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از موافقت اصولی‌های صادره در حوزه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به علت عدم موفقیت در اخذ استعلام‌ها به مرحله اجرا نرسیدند.

شالبافیان ادامه داد: ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش می تواند تاثیر گذار باشد.

وی بیان کرد: اعطای ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل گواهی سپرده خاص برای سرمایه گذاران بخش گردشگری مصوب شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی یادآور شد: معافیت پرداخت عوارض واردات تجهیزات بخش گردشگری و، معافیت در پرداخت تغییر کاربری زمین های کشاورزی به گردشگری و معافیت در پرداخت عوارض برای ساخت هتل ها و تاسیسات گردشگری نیز مصوب شده اند.

