به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شالبافیان عصر دوشنبه در پنل تخصصی همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری خراسان شمالی که در سالن همایش مجتمع گردشگری امیرخانلو بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: تهیه دو هزار و ۷۰۰ فرصت سرمایهگذاری بخش گردشگری در کشور صورت گرفته که تا کنون برای ۱۱۴ فرصت از آنها مجوز بی نام صادر شده است.
وی افزود: طی سالهای اخیر تعداد زیادی از موافقت اصولیهای صادره در حوزه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به علت عدم موفقیت در اخذ استعلامها به مرحله اجرا نرسیدند.
شالبافیان ادامه داد: ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این بخش می تواند تاثیر گذار باشد.
وی بیان کرد: اعطای ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل گواهی سپرده خاص برای سرمایه گذاران بخش گردشگری مصوب شده است.
رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی یادآور شد: معافیت پرداخت عوارض واردات تجهیزات بخش گردشگری و، معافیت در پرداخت تغییر کاربری زمین های کشاورزی به گردشگری و معافیت در پرداخت عوارض برای ساخت هتل ها و تاسیسات گردشگری نیز مصوب شده اند.
