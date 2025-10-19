برای حل مشکلات نباید تنها به دنبال هوش مصنوعی باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا استقامتی در مراسم استقبال از دانشجویان نوورود رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران که صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه در این دانشگاه برگزار شد، ضمن خیرمقدم و تبریک به دانشجویان جدیدالورود، گفت: عنوان شما از دانش‌آموزی به دانشجویی ارتقا یافته است و از این پس باید نگاه متفاوتی به مسیر یادگیری خود داشته باشید. دانشگاه علوم پزشکی تهران برندی با پیشینه‌ای درخشان در کشور و منطقه است و پیوستن به این مجموعه افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت امانت‌داری علمی و حفظ اعتبار این نام، افزود: ما و شما باید این رسالت بزرگ را به نسل‌های بعدی منتقل کنیم. یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های این دانشگاه، اساتید برجسته آن هستند که علاوه بر انتقال دانش، تجربیات ارزشمند خود را نیز در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران خطاب به دانشجویان تأکید کرد: شما جزو سرمایه‌های بزرگ کشور هستید و باید قدر محیط آموزشی خود را بدانید. دوران تحصیل پزشکی عمومی یکی از سخت‌ترین دوره‌هاست و فرصتی برای هدر دادن وجود ندارد. تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار گیرید، چرا که سلامت جامعه در آینده به دستان شما سپرده خواهد شد.

استقامتی در ادامه با اشاره به اهمیت یادگیری فعال گفت: منتظر نباشید تا دیگران بیایند و آموزش دهند؛ باید خود به دنبال یادگیری و ارتقای توانمندی‌های فردی باشید. پزشک موفق کسی است که با دلسوزی، دقت و صداقت عمل کند.

وی هوش مصنوعی را «شمشیری دو لبه» توصیف کرد و افزود: باید برای حل مشکلات و مسائل تفکر کنیم و صرفاً برای حل آن به دنبال هوش مصنوعی نباشیم، قدرت تفکر مهمترین مؤلفه بشری است و نباید با هوش مصنوعی تضعیف یا خللی در آن وارد شود، باید بیاموزیم که تفکر نقاد داشته باشیم و صرفاً به دنبال پاسخ‌های آماده نباشیم. یادگیری درست برای عمل درست ضرورت دارد.

غرور و تکبر بدترین خصلت یک پزشک است

در ادامه رضا ملک زاده استاد دانشکده پزشکی و عضو هیئت علمی گروه داخلی نیز در این مراسم خطاب به دانشجویان گفت: شما امروز وارد دانشکده پزشکی شده اید و دوره کوتاهی در پزشکی هستید و یک عمر باید طبابت کنید پزشکی دانشی است که نسل به نسل توسط دانشمندان و بزرگان امروز به ما رسیده و ما نیز باید بتوانیم مطلبی سودمند به آن اضافه کنیم؛ که در قالب نگارش یک پایان نامه امکان پذیر است.

وی افزود: مطالب تئوریک مهم است اما مهارت‌ها از جمله مهارت ارتباط با بیمار مهم‌تر است، باید با عشق پزشکی را یاد بگیرید دانشجوی پزشکی باید انگیزه قوی داشته باشید شما می‌توانید انسان‌ها را از مرگ نجات بدهید، شما می‌توانید یک پزشک معمولی باشید هم می‌توانید یک دانشمند باشید این راه برای شما باز است.

ملک زاده ادامه داد: غرور و تکبر بدترین خصلت یک پزشک است؛ در برخورد با بیماران صبور باشید و با اعتقاد به شفای الهی ابتکار عمل در درمان بیماری را به دست بگیرید.