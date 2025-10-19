شهرداری اهواز ۱۲ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی را شفاف سازی کند

سید مهران علم‌الهدایی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه بررسی نحوه توزیع و هزینه‌کرد عوارض ارزش افزوده و آلایندگی مربوط به شهرداری اهواز خبر داد و اظهار کرد: این نشست با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، شهردار اهواز، مدیران کل امور مالیاتی، محیط زیست، امور شهری و سایر اعضا در حوزه عمرانی استانداری برگزار شد.

وی با اشاره به برخی اختلاف‌نظرها و ابهامات مطرح‌شده در روزهای اخیر افزود: در این جلسه، گزارش‌های رسمی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شد و شهردار اهواز نیز به همراه تیم مالی شهرداری حضور داشتند.

علم‌الهدایی تصریح کرد: بر اساس جمع‌بندی نهایی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان نیمه اول ۱۴۰۴، مجموع پرداختی‌ها به شهرداری اهواز شامل هفت هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان بابت عوارض کالا و خدمات و پنج هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان بابت عوارض آلایندگی بوده که در مجموع به رقم ۱۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ این رقم مورد تأیید همه اعضای جلسه قرار گرفت.

معاون عمرانی استانداری خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: آیتم‌های بعدی مربوط به عوارض آلایندگی و کالا و خدمات نیز تحت نظر کارگروه تخصصی و بر اساس ضوابط تدوین‌شده، به کلیه شهرداری‌های استان پرداخت خواهد شد.