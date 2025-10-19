به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر یکشنبه در تشریح هوای استان اردبیل اعلام کرد: بر پایه آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا، جو استان تا ظهر روز سه‌شنبه (۲۹ مهر) نسبتاً پایدار خواهد بود و در این مدت، آسمانی صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود.

امروز و فردا (یک‌شنبه و دوشنبه، ۲۷ و ۲۸ مهر) دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت؛ اما از روز سه‌شنبه، کاهش دما در سطح استان به‌ویژه در شهرستان‌های مرکزی و جنوبی انتظار می‌رود.

از عصر روز سه‌شنبه تا پایان روز چهارشنبه (۳۰ مهر)، جو استان نسبتاً ناپایدار خواهد شد و همزمان با تقویت جریان‌های شمالی همراه با رطوبت خزری، میزان ابرناکی افزایش یافته و کاهش دما شتاب بیشتری خواهد گرفت. در این شرایط، وقوع مه و بارش باران (گاهی به‌صورت رگباری) در بیشتر مناطق استان، به‌ویژه نواحی مرکزی و جنوبی و نیز شهرستان‌های گرمی و انگوت، محتمل است.

روز پنج‌شنبه (۱ آبان) جو استان مجدداً نسبتاً پایدار خواهد شد و با کاهش ابرناکی و افزایش ساعت آفتابی، دمای هوا به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت. رویداد قابل توجه در این روز، تشکیل مه صبحگاهی در برخی از مناطق استان خواهد بود.