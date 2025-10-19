  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

آسمان اردبیل صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود

اردبیل-اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: جو استان تا ظهر روز سه‌شنبه (۲۹ مهر) نسبتاً پایدار خواهد بود و در این مدت، آسمانی صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر یکشنبه در تشریح هوای استان اردبیل اعلام کرد: بر پایه آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا، جو استان تا ظهر روز سه‌شنبه (۲۹ مهر) نسبتاً پایدار خواهد بود و در این مدت، آسمانی صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود.

امروز و فردا (یک‌شنبه و دوشنبه، ۲۷ و ۲۸ مهر) دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت؛ اما از روز سه‌شنبه، کاهش دما در سطح استان به‌ویژه در شهرستان‌های مرکزی و جنوبی انتظار می‌رود.

از عصر روز سه‌شنبه تا پایان روز چهارشنبه (۳۰ مهر)، جو استان نسبتاً ناپایدار خواهد شد و همزمان با تقویت جریان‌های شمالی همراه با رطوبت خزری، میزان ابرناکی افزایش یافته و کاهش دما شتاب بیشتری خواهد گرفت. در این شرایط، وقوع مه و بارش باران (گاهی به‌صورت رگباری) در بیشتر مناطق استان، به‌ویژه نواحی مرکزی و جنوبی و نیز شهرستان‌های گرمی و انگوت، محتمل است.

روز پنج‌شنبه (۱ آبان) جو استان مجدداً نسبتاً پایدار خواهد شد و با کاهش ابرناکی و افزایش ساعت آفتابی، دمای هوا به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت. رویداد قابل توجه در این روز، تشکیل مه صبحگاهی در برخی از مناطق استان خواهد بود.

